Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ανακοίνωσε πως ο προϋπολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την περίοδο 2026–2030 ανέρχεται σε περίπου 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ

Τη στενή σύνδεση των υποδομών με την αγορά ακινήτων, την επενδυτική δραστηριότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη ανέδειξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο RE360.

«Σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων και νέων προοπτικών, το Real Estate αναδεικνύεται σε σημαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η κατασκευαστική δραστηριότητα και η υλοποίηση πολλών μεγάλων έργων ενισχύουν την απασχόληση, κινητοποιούν κεφάλαια και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τη χώρα», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Όπως επισήμανε, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, ο κατασκευαστικός κλάδος συνεισφέρει το 2,12% του ΑΕΠ, με Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία άνω των 5,2 δισ. ευρώ, ενώ απασχολεί περισσότερους από 200.000 εργαζομένους, δηλαδή το 4,7% της συνολικής απασχόλησης.

«Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων, το οποίο βελτιώνει τη συνδεσιμότητα και την προσβασιμότητα των περιοχών, ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργεί νέες προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες», τόνισε ο κ. Δήμας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός παρουσίασε τα σημαντικότερα έργα που ολοκληρώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως οι αυτοκινητόδρομοι Ε65 και Πατρών – Πύργου, αλλά και εκείνα που βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων ο ΒΟΑΚ, το Flyover στη Θεσσαλονίκη, οι οδικοί άξονες Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, Μπράλος – Άμφισσα και Ιωάννινα – Κακαβιά, η τριπλή παρέμβαση Σκαραμαγκά και ο νέος κόμβος της Μεταμόρφωσης.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στάθηκε, επίσης, στα έργα αποκατάστασης των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel», προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ, στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου, όπου η πρόοδος στο κατασκευαστικό σκέλος έχει ξεπεράσει το 70%, στην ολοκλήρωση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και στην ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Για την περίοδο 2026–2030, ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανέρχεται σε περίπου 3,4 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας το μέγεθος του επενδυτικού σχεδιασμού για τα προσεχή χρόνια», δήλωσε ο κ. Δήμας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αναβάθμιση των δημόσιων κτιριακών υποδομών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανακαίνιση 670 σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», καθώς και στις παρεμβάσεις που προωθούνται μέσω των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), για τη δημιουργία πιο βιώσιμων και λειτουργικών πόλεων.

Διαφήμιση

Ως προς τη συμβολή των έργων υποδομής στην ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων, ο Υπουργός υπογράμμισε: «Αρκετές περιοχές γίνονται περισσότερο ελκυστικές και αναδεικνύονται επενδυτικές ευκαιρίες. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η αξία της ακίνητης περιουσίας και διαμορφώνονται νέοι οικιστικοί και εμπορικοί πόλοι».

«Οι υποδομές είναι κάτι περισσότερο από τεχνικά έργα: αποτελούν επένδυση στην οικονομική ανθεκτικότητα, στην κοινωνική συνοχή και στο μέλλον των επόμενων γενεών. Στόχος μας είναι μια Ελλάδα με περισσότερες δυνατότητες για κάθε περιφέρεια, με σύγχρονες και αξιόπιστες υποδομές που ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, προσελκύουν επενδύσεις και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών», κατέληξε στον χαιρετισμό του ο υπουργός.