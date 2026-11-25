Οι συνολικές προσφορές που υποβλήθηκαν για την έκδοση των 400 εκατομμυρίων ευρώ υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,69 φορές, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ

Mε αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,72%, από 2,64% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία του Οκτωβρίου.

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Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,077 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,69 φορές, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.