Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διατηρήσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον πυρηνικό σχεδιασμό της Συμμαχίας

Ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του ΝΑΤΟ, με την ονομασία «NATO 3.0», προωθεί η Ουάσιγκτον, επιδιώκοντας να περιορίσει τη συμβατική στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και να μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την άμυνα της ηπείρου στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διατηρήσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον πυρηνικό σχεδιασμό της Συμμαχίας. Η διπλή αυτή προσέγγιση προκαλεί προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, αλλά και της δυνατότητάς της να διασφαλίσει τη δική της πυρηνική αποτροπή.

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Κεντρικό πρόσωπο στον σχεδιασμό της αμερικανικής κυβέρνησης είναι ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ για θέματα στρατηγικής πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Ευρώπη διαθέτει την οικονομική και δημογραφική ισχύ για να αναλάβει την κύρια ευθύνη της άμυνάς της, ιδίως απέναντι στη ρωσική απειλή.

Οι θέσεις του για τον πόλεμο στην Ουκρανία και το μέλλον της διατλαντικής συνεργασίας έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η αμερικανική δέσμευση για την ασφάλεια της Ευρώπης εισέρχεται σε μια νέα φάση, σύμφωνα με το Bloomberg.

Λιγότερα αμερικανικά στρατεύματα, μεγαλύτερο βάρος για τους Ευρωπαίους

Βασικός άξονας του «NATO 3.0» είναι ο περιορισμός της συμβατικής στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη, με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την αποτροπή της Ρωσίας.

Η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες, πρέπει να ενισχύσουν και τις στρατιωτικές τους δυνατότητες, ώστε να μπορούν να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της ευρωπαϊκής άμυνας.

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Το Πεντάγωνο αναμένεται να παρουσιάσει επίσημη αξιολόγηση, η οποία θα αποσαφηνίζει το εύρος της ενδεχόμενης μείωσης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Ωστόσο, ο περιορισμός της συμβατικής παρουσίας δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αποχώρηση των ΗΠΑ από τον πυρηνικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Αντιθέτως, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα.

Αυτή ακριβώς η διάσταση αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία προβληματισμού για τους Ευρωπαίους: καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της ηπείρου, χωρίς να αποκτούν αντίστοιχο ρόλο στη λήψη αποφάσεων για την πυρηνική αποτροπή.

Το πυρηνικό δίλημμα και η ευρωπαϊκή αυτονομία

Η συμβατική και η πυρηνική αποτροπή, ωστόσο, δεν αποτελούν δύο ανεξάρτητα πεδία. Σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία, η χρήση συμβατικών όπλων μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τον κίνδυνο πυρηνικής κλιμάκωσης.

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Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 100 τακτικές πυρηνικές κεφαλές σε στρατιωτικές βάσεις πέντε χωρών του ΝΑΤΟ, ενώ διαθέτουν και το στρατηγικό πυρηνικό τους οπλοστάσιο. Το βασικό ερώτημα που απασχολεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι κατά πόσο ένας Αμερικανός πρόεδρος θα ήταν διατεθειμένος να διακινδυνεύσει μια πυρηνική σύγκρουση με τη Ρωσία για την υπεράσπιση μιας ευρωπαϊκής χώρας.

Η αβεβαιότητα αυτή ενισχύει τις συζητήσεις για τη δημιουργία μιας πιο αυτόνομης ευρωπαϊκής πυρηνικής αποτροπής.

Η Γαλλία και η Βρετανία, οι δύο ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ που διαθέτουν πυρηνικά όπλα, εξετάζουν τρόπους στενότερου συντονισμού. Το Παρίσι έχει, επίσης, ανακοινώσει την πρόθεσή του να ενισχύσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο και να προωθήσει την ιδέα της «προωθημένης αποτροπής».

Παράλληλα, η Γαλλία έχει συγκροτήσει ομάδα πυρηνικού συντονισμού με τη συμμετοχή και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο, η προοπτική δημιουργίας μιας κοινής ευρωπαϊκής πυρηνικής δύναμης παραμένει δύσκολη, καθώς προϋποθέτει πολιτική συμφωνία και κοινή στρατηγική σε έναν τομέα όπου εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορετικές εθνικές προτεραιότητες.

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Η ρωσική απειλή και οι ανησυχίες για νέα πυρηνική κούρσα

Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία υπό το φως των πρόσφατων περιστατικών που έχουν οξύνει την αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Η πτώση ρωσικών πυραύλων σε πολωνικό έδαφος οδήγησε, σύμφωνα με το αρχικό δημοσίευμα, σε έκτακτη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ.

Η Πολωνία έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ η πιθανότητα να ακολουθήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μια αντίστοιχη πορεία ενισχύει τους φόβους για διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Για τη Μόσχα, η μείωση της αμερικανικής συμβατικής παρουσίας στην Ευρώπη και η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος εντείνει τις υβριδικές επιχειρήσεις εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, ενδέχεται να εκλάβει τη νέα αμερικανική στρατηγική ως ένδειξη περιορισμένης διάθεσης της Ουάσιγκτον να εμπλακεί σε μια ενδεχόμενη κρίση στην Ευρώπη.

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Το παράδοξο της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύει ο αμερικανικός σχεδιασμός αφορά την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τις ευρωπαϊκές χώρες να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί τον αποκλεισμό των αμερικανικών εταιρειών από τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα της ηπείρου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Κόλμπι προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα τους Ευρωπαίους συμμάχους να μην αποκλείσουν τις αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες από τις προμήθειές τους. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τη σημασία προηγμένων αμερικανικών συστημάτων, όπως τα μαχητικά F-35, για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Έτσι, διαμορφώνεται ένα σύνθετο δίλημμα για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: καλούνται να ενισχύσουν την αμυντική τους αυτονομία, διατηρώντας ταυτόχρονα σημαντικό βαθμό τεχνολογικής και εξοπλιστικής εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ρούτε: Ισχυρότερος ευρωπαϊκός πυλώνας, ισχυρότερο ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επιχειρεί να παρουσιάσει τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας ως ευκαιρία ενίσχυσης της Συμμαχίας και όχι ως προάγγελο αμερικανικής αποχώρησης.

Έχει επανειλημμένως υποστηρίξει ότι ένας ισχυρότερος ευρωπαϊκός πυλώνας, με μεγαλύτερη συμμετοχή και του Καναδά, μπορεί να καταστήσει το ΝΑΤΟ αποτελεσματικότερο και να αποκαταστήσει την ισορροπία στις διατλαντικές σχέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δέσμευση που ανέλαβαν οι σύμμαχοι στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης το 2025 για αύξηση των αμυντικών δαπανών και των ευρύτερων επενδύσεων ασφαλείας στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Από το συνολικό ποσοστό, το 3,5% αφορά αμιγώς στρατιωτικές δαπάνες και το υπόλοιπο 1,5% ευρύτερες ανάγκες ασφαλείας.

FILE PHOTO: US President Donald Trump and NATO Secretary General Mark Rutte attend the start of a NATO leaders summit in The Hague, Netherlands June 25, 2025. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS/File Photo

Ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στον ορίζοντα του 2028, που θέτει η Ουάσιγκτον για την ανάληψη μεγαλύτερων στρατιωτικών ευθυνών από την Ευρώπη, και στο 2035, όταν προβλέπεται να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι αμυντικών δαπανών, αναδεικνύει τη δυσκολία της μετάβασης.

Ο κίνδυνος διάδοσης των πυρηνικών όπλων

Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης ενδέχεται να ξεπεράσουν τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η αμφισβήτηση των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας θα μπορούσε να ωθήσει και άλλες χώρες να επανεξετάσουν τις επιλογές τους, με τη Νότια Κορέα και τη Σαουδική Αραβία να αναφέρονται μεταξύ εκείνων που ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης των πυρηνικών τους δυνατοτήτων.

Παράλληλα, ανησυχία προκαλούν και οι δηλώσεις στελεχών του περιβάλλοντος Τραμπ που έχουν αμφισβητήσει ή υποβαθμίσει την υποχρέωση αμοιβαίας άμυνας του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, παρουσιάζοντάς την περισσότερο ως δέσμευση για διαβουλεύσεις παρά ως υποχρέωση στρατιωτικής συνδρομής.

Η αξιοπιστία του Άρθρου 5 αποτελεί θεμέλιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας εδώ και δεκαετίες. Οποιαδήποτε ασάφεια γύρω από την αμερικανική στάση μπορεί να αποδυναμώσει την αποτρεπτική ισχύ της Συμμαχίας και να αυξήσει την αβεβαιότητα για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Το μεγάλο ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο πόσα αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στην Ευρώπη, αλλά και κατά πόσο οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την άμυνά τους χωρίς να διαρραγεί η διατλαντική συνοχή.