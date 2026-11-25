Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής αναφέρει ότι για ένα ΤΕΠ με μέση προσέλευση 250 έως 300 ασθενών ημερησίως, απαιτούνται 35 έως 40 ειδικευμένοι γιατροί

Την ανάγκη μετάβασης σε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, με καθημερινή 24ωρη λειτουργία, θέτει η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΙ), ανοίγοντας εκ νέου τη συζήτηση για το σύστημα εφημέρευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Όπως επισημαίνει, το μοντέλο της εφημερίας «μία ημέρα ανά τέσσερις» δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις στην παροχή επείγουσας φροντίδας, καθώς συγκεντρώνει εκατοντάδες περιστατικά σε περιορισμένο αριθμό νοσοκομείων μέσα σε ένα 24ωρο.

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Σύμφωνα με την ΕΕΕΙ, η συγκέντρωση αυτή οδηγεί σε παρατεταμένους χρόνους αναμονής, καθυστερήσεις στην αρχική εκτίμηση και αναζωογόνηση των βαρέως πασχόντων, αλλά και στην ανάπτυξη επικουρικών κλινών – τα γνωστά, δηλαδή, σε όλους ράντζα. Η Εταιρεία επικαλείται τη διεθνή βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία ο συνωστισμός στα ΤΕΠ συνδέεται με αυξημένη θνητότητα, καθυστερήσεις στη χορήγηση κρίσιμων θεραπειών και δυσμενέστερη έκβαση για τους ασθενείς.

Η επιβάρυνση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην ημέρα της γενικής εφημερίας. Όπως αναφέρει η ΕΕΕΙ, οι μαζικές εισαγωγές δεσμεύουν τις δυνάμεις του νοσοκομείου. Έτσι «οι κλινικές αναγκάζονται να διαχειριστούν το φορτίο των εισαγωγών υπό συνθήκες πίεσης, με άμεση αρνητική επίπτωση στον προγραμματισμό των τακτικών εισαγωγών και των χειρουργικών επεμβάσεων».

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Επιπρόσθετα, η «μη καθημερινή εφημέρευση δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι το ιατρικό δυναμικό του ΤΕΠ πλεονάζει κατά τις ημέρες μη εφημερίας. Αυτό οδηγεί διαχρονικά σε διοικητικές πρακτικές μετακίνησης ιατρών των ΤΕΠ σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου για την κάλυψη πάγιων ελλειμμάτων, στερώντας από τα επείγοντα την απαραίτητη οργανωτική σταθερότητα». Στην λίστα όμως, με τις στρεβλώσεις, η Ένωση προσθέτει και την επαγγελματική εξουθένωση (Burnout). Και αυτό διότι, η άσκηση επείγουσας ιατρικής υπό συνθήκες συνεχούς κρίσης και αποσπασματικής υποστήριξης οδηγεί σε ραγδαία εξουθένωση των στελεχών των ΤΕΠ, αποθαρρύνοντας νέους επιστήμονες από τη στελέχωσή τους και τροφοδοτώντας κύματα παραιτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ΕΕΕΙ διευκρινίζει ότι η μετάβαση στην καθημερινή 24ωρη λειτουργία των ΤΕΠ δεν μπορεί να γίνει με μια απλή διοικητική απόφαση. Χωρίς την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και την κατάλληλη στελέχωση, προειδοποιεί, υπάρχει κίνδυνος άτακτης προσέλευσης ασθενών στα μεγάλα πανεπιστημιακά και τριτοβάθμια νοσοκομεία.

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Ενδεικτικά, για ένα ΤΕΠ με μέση προσέλευση 250 έως 300 ασθενών ημερησίως, η Εταιρεία αναφέρει ότι απαιτούνται 35 έως 40 ειδικευμένοι γιατροί και 100 έως 120 νοσηλευτές σε κυλιόμενο ωράριο. Η αναλογία νοσηλευτών προς γιατρούς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που επικαλείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 προς 1.

Στις βασικές προϋποθέσεις που θέτει περιλαμβάνονται η θεσμοθέτηση της αυτοτελούς ιατρικής ειδικότητας της Επείγουσας Ιατρικής, η ίδρυση πανεπιστημιακών τμημάτων ή κλινικών, η αξιοποίηση νοσηλευτών με εξειδίκευση στην επείγουσα νοσηλευτική και η θέσπιση ελάχιστων ορίων στελέχωσης ανάλογα με τον αριθμό και τη βαρύτητα των περιστατικών.

Παράλληλα και μεταξύ άλλων, προτείνει τη δημιουργία ιατρείων ταχείας διεκπεραίωσης για τα περιστατικά που δεν χρειάζονται εκτεταμένη διερεύνηση, καθώς και την ψηφιακή διασύνδεση των ΤΕΠ με το ΕΚΑΒ, ώστε οι διακομιδές να κατευθύνονται με βάση την πραγματική πληρότητα και τις διαθέσιμες υποδομές κάθε νοσοκομείου.

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Η «άλλη» πρόταση της ΕΙΝΑΠ

Η εικόνα πίεσης περιγράφεται και σε πρόσφατες καταγγελίες της ΕΙΝΑΠ για τις συνθήκες λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Σύμφωνα με την Ένωση, σε κάθε γενική εφημερία προσέρχονται 800 έως 1.000 περιστατικά, ενώ στην πρωινή εφημέρευση περίπου 200. Οι προσελεύσεις και οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% την τελευταία διετία, την ώρα που, όπως καταγγέλλεται, οι εφημερίες καλύπτονται με λιγότερους γιατρούς από όσους προβλέπει ακόμη και το πρόγραμμα ασφαλούς εφημέρευσης του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου.

Μοιραία, επικρατούν συνθήκες υπερεφημέρευσης και εξάντλησης, με έναν γιατρό να καλείται να διαχειριστεί περισσότερους από 50 ασθενείς κατά την εφημερία και συνεχόμενη εργασία που μπορεί να φτάσει τις 32 ώρες. Στο Σισμανόγλειο πάλι, από τις 12 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων καλύπτονται μόλις οι τρεις, ενώ με μία ακόμη γιατρό που έχει αποσπαστεί από την Παμμακάριστο καλύπτονται οι εφημερίες του τμήματος. Στην πρωινή λειτουργία, από τις οκτώ χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν οι τρεις.

Εντούτοις, η ΕΙΝΑΠ προτείνει να καταργηθούν οι καθημερινές πρωινές εφημερίες και όλα τα νοσοκομεία της Αττικής να εφημερεύουν σε 24ωρη βάση, μία φορά ανά τέσσερις ημέρες.