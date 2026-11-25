Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής συγκαλέστηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με στόχο την επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για το νέο δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία

Απών από την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, θα είναι ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ. Ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο λόγω της προεκλογικής εκστρατείας, η οποία βρίσκεται στην τελική της ευθεία, τέσσερις ημέρες πριν από τις εκλογές.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, την εκπροσώπησή του θα αναλάβει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

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Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής συγκαλέστηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με στόχο την επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για το νέο δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Ο Σάντσεθ επέλεξε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την εκπροσώπησή του, παρά το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές οικογένειες. Ωστόσο, διατηρούν καλές προσωπικές σχέσεις και πολιτική συνεννόηση.

Σε προηγούμενες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούσε να παραστεί σε ευρωπαϊκές συνόδους κορυφής, ο Ισπανός πρωθυπουργός είχε αναθέσει την εκπροσώπησή του σε άλλους σοσιαλιστές ηγέτες. Μεταξύ αυτών ήταν ο Αντόνιο Κόστα, όταν ήταν πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, καθώς και ο Όλαφ Σολτς, κατά τη θητεία του ως καγκελάριος της Γερμανίας.

Με πληροφορίες από El Pais