Αυξάνεται η ζήτηση για τρόφιμα που προκαλούν μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού, όπως η βρώμη, καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλονται ως φυσικές εναλλακτικές λύσεις στα φάρμακα απώλειας βάρους. Οι σχετικές τάσεις, που έχουν αποκτήσει τις ονομασίες «Nature’s Ozempic» και «Oatzempic», επηρεάζουν πλέον τις αγοραστικές συνήθειες και διαμορφώνουν τις επιλογές των καταναλωτών στα σούπερ μάρκετ.

Οι πωλήσεις της σκωτσέζικης βρώμης της αλυσίδας Waitrose έχουν αυξηθεί κατά 124% μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας για τις τάσεις στη διατροφή και τα τρόφιμα. Παράλληλα, σε δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της έκθεσης, το 64% των καταναλωτών δήλωσε ότι επιλέγει ενεργά τρόφιμα όπως η βρώμη, τα οποία βοηθούν να διατηρείται το αίσθημα πληρότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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«Τα φάρμακα GLP-1 αναδιαμορφώνουν συνολικά τον χώρο των τροφίμων και των ποτών, ακόμη και για ανθρώπους που δεν λαμβάνουν τέτοιου είδους αγωγή», δήλωσε η δρ Τζοάν Λουν, επικεφαλής Υγείας και Διατροφής της Waitrose. Όπως εξήγησε, καθώς αλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες και η όρεξη των καταναλωτών, μεταβάλλονται και οι επιλογές τους, με μεγαλύτερη έμφαση στις μικρότερες μερίδες, στα τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας και σε εκείνα που προκαλούν παρατεταμένο κορεσμό.

Η επίδραση των φαρμάκων αδυνατίσματος στις αγορές

Στη Μεγάλη Βρετανία, τα νοικοκυριά στα οποία ζει τουλάχιστον ένας χρήστης φαρμάκων GLP-1 είναι πλέον περισσότερα από εκείνα στα οποία υπάρχουν χορτοφάγοι και πεσκαταριανοί μαζί, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Worldpanel by Numerator. Περίπου 2,6 εκατομμύρια ενήλικες χρησιμοποιούσαν φάρμακα απώλειας βάρους τον Αύγουστο, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 700.000 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο.

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Η επίδραση των συγκεκριμένων φαρμάκων, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους ίδιους τους χρήστες τους. Σύμφωνα με την έκθεση της Waitrose, σχεδόν οκτώ στους δέκα ανθρώπους που λαμβάνουν φάρμακα GLP-1 είναι παράλληλα εκείνοι που αναλαμβάνουν κυρίως τις αγορές τροφίμων για το νοικοκυριό τους.

Στην έρευνα συμμετείχαν λίγο περισσότεροι από 4.000 καταναλωτές. Από όσους δήλωσαν ότι λαμβάνουν φάρμακα για την απώλεια βάρους, το 88% ανέφερε ότι έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ψωνίζει. Περισσότεροι από τους μισούς καταναλώνουν πλέον περισσότερη πρωτεΐνη, ενώ περίπου ένας στους τρεις έχει περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ. Παράλληλα, ένας στους πέντε δήλωσε ότι έχει αυξήσει τη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, ενώ αντίστοιχο ποσοστό καταναλώνει περισσότερο ψάρι.

Βρώμη, ξηροί καρποί και όσπρια στο επίκεντρο

Οι όροι «Nature’s Ozempic» και «Oatzempic» περιγράφουν τάσεις που ξεκίνησαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προβάλλουν καθημερινά τρόφιμα ως εναλλακτικές επιλογές στα συνταγογραφούμενα φάρμακα αδυνατίσματος. Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται τα όσπρια, οι σπόροι, οι ξηροί καρποί και τα κονσερβοποιημένα ψάρια.

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Τα τρόφιμα αυτά, σύμφωνα με τη Waitrose, μπορούν επίσης να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής για όσους λαμβάνουν φάρμακα που καταστέλλουν την όρεξη.

Παράλληλα, η εταιρεία καταγράφει την εξάπλωση της τάσης που αποκαλεί «fibre-maths», δηλαδή την προσπάθεια ενίσχυσης της περιεκτικότητας των καθημερινών γευμάτων σε φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά. Οι καταναλωτές προσθέτουν σπόρους, υλικά για σαλάτες και δημητριακά σε συνηθισμένα πιάτα, επιδιώκοντας να αυξήσουν τη διατροφική τους αξία.

Απρόσμενος πρωταγωνιστής αυτής της τάσης είναι ο χυλός βρώμης, ο οποίος χαρακτηρίζεται στην έκθεση ως ένα οικονομικό τρόφιμο με σημαντική θέση στη σύγχρονη διατροφή. Δημιουργοί συνταγών πειραματίζονται με διαφορετικές εκδοχές του, από συνδυασμούς με μίσο μέχρι επικαλύψεις με βύσσινο και κρέμα φιστικιού.

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«Παρατηρούμε μια αυξανόμενη στροφή προς τις αλμυρές εκδοχές του χυλού βρώμης», ανέφερε η Λουν. Η ίδια προτείνει την αντικατάσταση των γλυκών συνοδευτικών με λάδι τσίλι, ζωμό από κόκαλα και ψητά λαχανικά, ως έναν τρόπο περιορισμού της ζάχαρης και ενίσχυσης του αισθήματος κορεσμού.

Η γευστική τάση του 2027

Η έκθεση της Waitrose καταγράφει και τις γευστικές τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ τα επόμενα χρόνια.

Μετά τις τάσεις «switter», που συνδυάζει το γλυκό με το πικρό, και «fricy», που παντρεύει τα φρούτα με τις πικάντικες γεύσεις, το 2027 αναμένεται να κυριαρχήσει το «smugar»: ένας συνδυασμός ζάχαρης με καραμελωμένες και καπνιστές νότες.

Σύμφωνα με τη Waitrose, η συγκεκριμένη γεύση αναμένεται να εμφανιστεί σε προϊόντα αρτοποιίας, σε είδη για μπάρμπεκιου, αλλά και σε επιδόρπια με επίγευση πικρής καραμέλας.