Σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση τίθεται ο 63χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στο Θησείο, μετά τη διαφωνία που προέκυψε ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα για το αν πρέπει να προφυλακιστεί. Ενώ ο εισαγγελέας ζητούσε την προσωρινή του κράτηση, η ανακρίτρια αποφάνθηκε υπέρ του κατ’ οίκον περιορισμού.

Παρότι η δικαστική λειτουργός αναγνώρισε πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ενοχής εναντίον του 63χρονου, έκρινε ότι η επιτήρηση με «βραχιολάκι» στο σπίτι του αρκεί για να τον αποτρέψει από την τέλεση νέων αδικημάτων. Στο σκεπτικό της επισημαίνει πως, αν και υπάρχει κίνδυνος να διαπράξει παρόμοιες πράξεις, οι ιδιαίτερες συνθήκες της υπόθεσης, το γεγονός ότι έχει μόνιμη και γνωστή κατοικία στη χώρα, καθώς και το σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο ίδιος, δημιουργούν την προσδοκία ότι δεν θα υποπέσει σε νέα εγκλήματα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απόφασή της συνεκτιμήθηκαν τόσο το ιατρικό ιστορικό του 61χρονης όσο και τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τον τελικό λόγο για τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα έχει πλέον το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες. Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος θα παραμείνει περιορισμένος στο σπίτι του.

Το έγκλημα ήρθε στο φως την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, όταν ο 63χρονος κάλεσε ο ίδιος την Άμεση Δράση, δηλώνοντας πως σκότωσε την 61χρονη σύζυγό του στο διαμέρισμά τους επί της οδού Αίθρας, στο Θησείο. Το ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου απλώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της, ενώ ο δράστης συνελήφθη και διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε εκτεταμένα χτυπήματα και μώλωπες στο σώμα του θύματος, σημάδια στραγγαλισμού, καθώς και παλαιότερα τραύματα, παρόλο που δεν υπήρχαν επίσημες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία στο παρελθόν.

Απολογούμενος, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι έδρασε εν βρασμώ ψυχής, αποδίδοντας την ένταση στα προβλήματα ψυχικής υγείας της συζύγου του. Παράλληλα, ισχυρίστηκε πως ορισμένα από τα τραύματα προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να της κάνει ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρει, ενώ ζήτησε νέα ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, κάνοντας λόγο για αντιφάσεις στα μέχρι τώρα ευρήματα.