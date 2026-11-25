Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου της «Ατζέντας 2030» – Υποχρεωτική εγχώρια συμμετοχή στα εξοπλιστικά, ενίσχυση του ΕΛΚΑΚ, στρατιωτική συνδρομή για την αντιμετώπιση drones και αξιοποίηση ακινήτων για το στεγαστικό

Σε μια ριζική αλλαγή παραδείγματος για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θεσμοθετώντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα της χώρας να υπογράφει διακρατικές συμφωνίες (G2G) για την εξαγωγή ελληνικών αμυντικών προϊόντων. Το σχετικό νομοσχέδιο, που εντάσσεται στη συνολική μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030», παρουσίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Μέχρι τώρα, ήμασταν πάντα στην πλευρά του αγοραστή. Προβλέπουμε, λοιπόν, τώρα που αρχίζουμε να έχουμε παραγωγή, να βρεθούμε και στην πλευρά του πωλητή», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας αμέσως μετά την έγκριση του σχεδίου νόμου, κάνοντας λόγο για «μεγάλο ενθουσιασμό».

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Οι πέντε βασικοί άξονες του νομοσχεδίου

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις – Συμπλήρωση της νομοθεσίας για τη σταδιοδρομία και την ανώτατη στρατιωτική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», διαρθρώνεται σε πέντε κεντρικούς πυλώνες:

1. Εξαγωγές G2G και υποχρεωτική εγχώρια συμμετοχή

Για πρώτη φορά θεσπίζεται πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και άλλων κρατών (Government to Government), επιτρέποντας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να υπογράφει συμβάσεις πώλησης ελληνικού στρατιωτικού εξοπλισμού, συνοδευόμενες από τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη. Παράλληλα, θωρακίζεται νομικά η υποχρεωτική συμμετοχή (μέσω υπεργολαβίας) της εγχώριας βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με ρητή επίκληση του Άρθρου 346 της Συνθήκης της Ε.Ε. για την προστασία ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας. Συστήνεται, επίσης, Γραφείο Αμυντικής Βιομηχανίας, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό, για τη χαρτογράφηση του κλάδου και τον συντονισμό των ευρωπαϊκών και νατοϊκών προγραμμάτων.

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2. Άλμα καινοτομίας μέσω ΕΛΚΑΚ και «Εφέδρων Κυβερνοχώρου»

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), το οποίο πλέον αναλαμβάνει απευθείας την υλοποίηση διακρατικών ερευνητικών προγραμμάτων και την προμήθεια καινοτόμων λύσεων. Παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στις θυγατρικές του και στη διαχείριση εσόδων από πνευματικά δικαιώματα. Ξεχωριστή καινοτομία αποτελεί η σύσταση της Ειδικής Μονάδας Εφέδρων «Λορέντζος Μαβίλης», μέσω της οποίας θα αξιοποιούνται έφεδροι που υπηρέτησαν στο ΕΛΚΑΚ ή στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ.

3. Ασπίδα κατά των drones σε κυβερνητικά κτίρια

Προσαρμοζόμενο στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το νομοσχέδιο θεσμοθετεί τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην προστασία κρίσιμων κυβερνητικών υποδομών από Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη (drones). Η παρέμβαση θα γίνεται κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να αναλαμβάνουν την επιχειρησιακή ευθύνη για τη λειτουργία συστημάτων μη κινητικής αντιμετώπισης (παρεμβολές κ.ά.).

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4. Ακίνητα για το Στεγαστικό, Στρατολογία και Εκπαίδευση

Στον τέταρτο άξονα ενισχύεται λειτουργικά ο Φορέας Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΑΑΕΔ) και το ΤΑΕΘΑ, ώστε η στρατιωτική ακίνητη περιουσία να συνεισφέρει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις για τη σταδιοδρομία των στελεχών (Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, ΕΠΟΠ), τη διακλαδική ακαδημαϊκή εκπαίδευση (ΑΣΕΙ, ΑΣΜΥ), καθώς και στοχευμένες αλλαγές στα στρατολογικά (μειωμένη θητεία, απαλλαγές, αναβολές για λόγους ψυχικής υγείας, ανυπότακτοι).

5. Μέριμνα και κίνητρα προσωπικού

Ο τελευταίος πυλώνας περιλαμβάνει βελτιώσεις στην υγειονομική περίθαλψη, τις γνωματεύσεις αναπηρίας, τη λειτουργία πρατηρίων καυσίμων εντός στρατοπέδων, καθώς και οικονομικά κίνητρα παραγωγικότητας για το πολιτικό προσωπικό, το ΕΛΚΑΚ και τον ΦΑΑΕΔ.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά το σύνολο των διατάξεων την ερχόμενη εβδομάδα.