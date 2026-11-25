Ο 21χρονος Έζρα Φρεχ συνέχισε κανονικά τη χορογραφία του στο ένα πόδι μέχρι η παρτενέρ του να τον βοηθήσει να το επανατοποθετήσει, συγκεντρώνοντας το απόλυτο 30 στα 30 από την κριτική επιτροπή

Ο Έζρα Φρεχ και η Ντανιέλα Καραγκάτς κατέκτησαν το πολυπόθητο τρόπαιο Len Goodman Mirrorball στον τελικό του αμερικάνικου «Dancing with the Stars» με τον 21χρονο να γράφει ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος Παραολυμπιονίκης και το πρώτο άτομο με ακρωτηριασμό που κερδίζει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Ο 21χρονος δις Παραολυμπιονίκης Έζρα Φρεχ κλήθηκε ταυτόχρονα να διαχειριστεί το «χειρότερο δυνατό σενάριο» στον τελικό της 35ης σεζόν του Dancing With the Stars, όταν το προσθετικό του μέλος αποκολλήθηκε εν μέσω της χορογραφίας. Ο ίδιος αντέδρασε με απόλυτο επαγγελματισμό, συνεχίζοντας την προσπάθειά του, με αποτέλεσμα να αποθεωθεί από το κοινό και τους κριτές.

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We are feeling all of the emotions after that unforgettable Freestyle from Ezra Frech and Daniella Karagach! 💪💥 #DWTSFinale #DWTS https://t.co/j321KFvCsD — Dancing with the Stars #DWTS (@officialdwts) November 25, 2026

Ο νεαρός αθλητής, που έχει ως παρτενέρ την επαγγελματία χορεύτρια Ντανιέλα Καραγκάτς, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με ένα εντυπωσιακό freestyle. Η χορογραφία, υπό τους ήχους του «Numb» των Linkin Par, η οποία πλαισιώθηκε και από χορευτές σε αναπηρικά αμαξίδια, αποτύπωνε την πορεία του στο χορευτικό σόου.

Ο Φρεχ ξεκίνησε την εμφάνισή του φορώντας ένα ολόμαυρο σύνολο και χωρίς το προσθετικό του μέλος. Λίγο μετά την έναρξη του χορού φόρεσε το προσθετικό πόδι και τα μαύρα ρούχα αφαιρέθηκαν αποκαλύπτοντας το λευκό κοστούμι από κάτω, ωστόσο, δευτερόλεπτα αργότερα, το προσθετικό μέλος λύθηκε και έπεσε στο παρκέ.

Χωρίς να χάσει καθόλου την ψυχραιμία του, ο 21χρονος συνέχισε κανονικά τη χορογραφία στο ένα πόδι, μέχρι η Ντανιέλα Καραγκάτς να τον βοηθήσει να το επανατοποθετήσει, ολοκληρώνοντας χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα το νούμερο.

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Πήρε το απόλυτο «30 στα 30» από την κριτική επιτροπή

Μετά το τέλος της εμφάνισης, ο Έζρα Φρεχ σχολίασε το απρόοπτο, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενδυνάμωσης: «Κάνεις κάτι τόσες πολλές φορές και ξαφνικά χάνει την εφαρμογή του και φεύγει στη μέση του χορού. Βάλαμε την καρδιά μας, το αίμα μας, τον ιδρώτα μας σε αυτό. Αν έστω και ένας άνθρωπος με αναπηρία νιώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και κρατήσει το κεφάλι ψηλά χάρη σε αυτό το σόου, τότε έχω κάνει τη δουλειά μου».

Η εμφάνισή του βαθμολογήθηκε με δεκάρια από όλους τους κριτές, συγκεντρώνοντας το απόλυτο 30/30, επίδοση που πέτυχε και στις τρεις χορογραφίες του στον τελικό.

Ιδιαίτερα συγκινημένοι εμφανίστηκαν και οι τρεις κριτές του σόου. Το γεγονός ότι συνέβη το χειρότερο δυνατό σενάριο και δεν θα το καταλάβαινε κανείς… Ο τρόπος που στάθηκες στο ύψος της στιγμής… «Έζρα, είσαι απίστευτος», δήλωσε ο Ντέρεκ Χαφ.

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#DWTS winner Ezra Frech says he was ready to “do the rest of the dance on one leg” after a snafu with his prosthetic during the finale: "[Daniella] has drilled into me since the beginning that no matter what happens, we keep pushing through. You never give up, and you fight for it. And in this case, regardless of the circumstance, I was gonna do whatever I could to fight for it. And then I heard her say, ‘Put your leg on,’ and I was like, ‘Yes, okay, yeah, good idea. I’ll put it on right now.’" — Variety (@Variety) November 25, 2026

Από την πλευρά του ο Μπρούνο Τονιόλι σχολίασε: «Αυτό που είδαμε απόψε ξεπερνά τον χορό. Είναι μια δυνατή, όμορφη δήλωση ζωής που θα εμπνεύσει τη χώρα και τον κόσμο. Είσαι εθνικός θησαυρός. Έχω μείνει άφωνος».

Η τρίτη της παρέας, Κάρι Αν Ινάμπα πρόσθεσε με συγκίνηση: «Θέλω απλώς να πω, Ντάνι, πρέπει να σου βγάλουμε το καπέλο. Έζρα, κάθε φορά που χόρευες, έβγαινες εδώ έξω με σκοπό και τον υπηρέτησες. Υπήρξες ο πιο υπέροχος πρεσβευτής για άτομα με αναπηρία.

Ezra Frech and Daniella Karagach won the coveted Len Goodman Mirrorball Trophy during the "Dancing with the Stars" finale. Frech is the first Paralympian and first amputee to claim this award. https://t.co/Qhr30howvF https://t.co/NuR1OLInHc — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 25, 2026