πριν από την εισβολή στο σούπερ μάρκετ, οι ένοπλοι είχαν επιχειρήσει να ληστέψουν χρηματαποστολή

Ώρες αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην Κολομβία, όταν ένοπλοι εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ και κράτησαν ομήρους περισσότερους από 30 ανθρώπους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το κτίριο, ενώ ελικόπτερο προσέγγισε την οροφή του καταστήματος. Την ίδια ώρα, ελεύθεροι σκοπευτές πήραν θέσεις σε γειτονικά κτίρια, καθώς οι Αρχές προετοιμάζονταν για την επέμβαση.

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«Σε βίντεο διακρίνεται ένας ένοπλος ύποπτος, ντυμένος στα μαύρα, να κινείται πίσω από ορισμένους από τους 30 ομήρους που κρατούνται στο κατάστημα», μετέδωσε το NBC.

Σε εικόνες από κάμερα σώματος αστυνομικού καταγράφεται μια νεαρή γυναίκα, η οποία έχει συρθεί μέχρι την είσοδο του καταστήματος, να απομακρύνεται από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι δράστες εμφανίζονταν ψύχραιμοι και οργανωμένοι, ενώ σταδιακά άρχισαν να απελευθερώνουν τους ομήρους. Αρχικά άφησαν ελεύθερους πέντε ανθρώπους και στη συνέχεια ακόμη δέκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πριν από την εισβολή στο σούπερ μάρκετ, οι ένοπλοι είχαν επιχειρήσει να ληστέψουν χρηματαποστολή.

Όπως μετέδωσαν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, περίπου 500 αστυνομικοί και στρατιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση για τον τερματισμό της ομηρίας, η οποία έληξε με έναν από τους ενόπλους να πέφτει νεκρός.