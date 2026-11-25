Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε συνολικό κονδύλι 10,5 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών καυσίμων που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι έως το τέλος του 2026

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κρατική ενίσχυση ύψους 10,5 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για τη στήριξη επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που πλήττονται από την αύξηση των τιμών καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η ενίσχυση θα χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, καλύπτοντας έως 50.000 ευρώ ανά δικαιούχο, για πρόσθετες δαπάνες καυσίμων της περιόδου Απριλίου – Οκτωβρίου 2026.

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Το μέτρο αφορά μικρές, μεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.