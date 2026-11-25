Ο Ουκρανός πρόεδρος πέρασε στην αντεπίθεση, προτείνοντας στον Λουκασένκο να μεταβεί μαζί με τον Πούτιν στο Κίεβο, διαβεβαιώνοντας ότι η Ουκρανία θα εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

Την πρόταση του Αλεξάντρ Λουκασένκο να μεταβούν μαζί στη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε με αιχμηρό τρόπο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας και στενός σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη πρότεινε, σε συνέντευξή του την Τρίτη (24.11.2026), να ταξιδέψει μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του στη Μόσχα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνομιλίες στο Κρεμλίνο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

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«Προτείνει να με πάρει μαζί του. Τι είμαι γι’ αυτόν, μια βαλίτσα; Να με βάλει σε ένα αεροπλάνο και να πετάξουμε. Αυτή δεν είναι σοβαρή συζήτηση», ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πέρασε στην αντεπίθεση, προτείνοντας στον Λουκασένκο να μεταβεί μαζί με τον Πούτιν στο Κίεβο, διαβεβαιώνοντας ότι η Ουκρανία θα εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

President Zelenskyy reacted to Lukashenko’s suggestion to accompany the Ukrainian President to Moscow for negotiations with Putin: "He suggests taking me. What am I, a suitcase to him? Take me on a plane and fly. This is not a serious conversation. He can take Putin and fly to Kyiv together with him. We will guarantee their safety here as well. We are at war. We cannot meet in Moscow or Kyiv. We all understand that perfectly well. When someone says something like that, it’s simply not a serious discussion. That person is not bringing us any closer to ending the war," President Zelenskyy said. Earlier today, Lukashenko said: "The two of us. I could accompany him to Moscow as a guarantor of his safety and so on. I could get on a plane with him and fly to Moscow." Διαφήμιση Διαφήμιση November 24, 2026

Επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι: «Μπορεί να πάρει τον Πούτιν και να πετάξουν μαζί στο Κίεβο. Θα εγγυηθούμε την ασφάλειά τους και εδώ. Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Δεν μπορούμε να συναντηθούμε στη Μόσχα ή στο Κίεβο. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό απόλυτα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την πρόταση του Λευκορώσου προέδρου μη σοβαρή, εκτιμώντας ότι δεν συμβάλλει στην προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε επίσης ότι: «Όταν κάποιος λέει κάτι τέτοιο, απλά δεν πρόκειται για σοβαρή συζήτηση. Αυτός ο άνθρωπος δεν μας φέρνει καθόλου πιο κοντά στο τέλος του πολέμου».

Ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, ο οποίος επέτρεψε στις ρωσικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν το έδαφος της Λευκορωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, δήλωσε επίσης στο γαλλικό μέσο ενημέρωσης Le Point ότι, κατά την εκτίμησή του, η Ρωσία επικρατεί στο πεδίο των μαχών.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα καλέσει τον Ζελένσκι να μεταβεί στη Μόσχα για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Ουκρανός πρόεδρος απορρίπτει σταθερά αυτό το ενδεχόμενο, αντιπροτείνοντας τη διεξαγωγή μιας συνάντησης σε άλλη, πιο ουδέτερη τοποθεσία.