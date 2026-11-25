Ο Σαντίνο Αντίνο εμφανίστηκε με πατερίτσες, λίγες ώρες μετά τη μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους των ανθρώπων του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Σαντίνο Αντίνο, το οποίο και καλείται να διαχειριστεί άμεσα, καθώς οι «πράσινοι» βρίσκονται ήδη στο δρόμο για Δανία και το παιχνίδι με τη Νόρντζελαντ χωρίς τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει τον μακρύ δρόμο της αποκατάστασης.

Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή βρίσκεται η οικογένειά του, όπως και η σύντροφός του, η οποία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πρώτη φωτογραφία του παίκτη του Παναθηναϊκού μετά τα δυσάρεστα νέα, δείχνοντάς τον να στέκεται όρθιος με πατερίτσα.

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Υπενθυμίζεται ότι η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε τη Δευτέρα (23/11) επιβεβαίωσε το χειρότερο σενάριο, δείχνοντας ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, εξέλιξη που τον αφήνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.