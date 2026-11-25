Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να χρειαστεί εκκένωση για όσους διαμένουν σε ακτίνα οκτώ χιλιομέτρων από το σημείο

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση εξουδετέρωσης επικίνδυνου εκρηκτικού υλικού προχωρά ο αμερικανικός Στρατός σε αγροτική περιοχή της Αϊόβα, όπου βρίσκεται και αποθήκη πυρομαχικών των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στόχος είναι η ελεγχόμενη πυροδότηση ενός παλαιού αποθέματος περίπου πέντε τόνων αζιδίου του μολύβδου, μιας εξαιρετικά ασταθούς χημικής ουσίας, που φυλάσσεται σε 68 πλαστικά βαρέλια τα οποία εμφανίζουν σημάδια φθοράς.

Η επιχείρηση, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, πραγματοποιείται έπειτα από ημέρες αντιδράσεων και νομικών προσφυγών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του επικίνδυνου υλικού. Οι αρχές εκτιμούν ότι η ελεγχόμενη έκρηξη αποτελεί την ασφαλέστερη λύση, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος τα βαρέλια να εκραγούν αυθόρμητα.

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U.S. Army personnel are on site in Middletown, Iowa, and have worked around the clock to mitigate the impacts of the planned controlled detonation later this morning. This includes a water wall filled with more than 100,000 gallons of water, earth berms, sand filled blocks, expert dispersion modeling, and temperature-regulating tarps. Our foremost priority is public health and safety, so take a look at how we’re protecting the community ⬇️ — U.S. Army (@USArmy) November 25, 2026

Ωστόσο, η απόφαση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Βασικός φόβος είναι η απελευθέρωση τοξικής σκόνης μολύβδου, η οποία ενδέχεται να διασκορπιστεί πάνω από κατοικίες, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πέρα από την περιοχή της πυροδότησης.

Σε επιφυλακή οι αρχές – Σχέδια εκκένωσης και μετρήσεις

Ομοσπονδιακοί, πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν την Τρίτη ενημερώσεις για τους κατοίκους που βρίσκονται κοντά στο σημείο της επιχείρησης, παρουσιάζοντας τα σχέδια εκκένωσης και τα μέτρα περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

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Παράλληλα, καταρτίστηκαν χάρτες που αποτυπώνουν την πιθανή κατεύθυνση και την απόσταση διασποράς του τοξικού νέφους, με βάση τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν επίσης συλλέξει εκατοντάδες δείγματα αέρα, εδάφους και νερού, τα οποία θα συγκριθούν με νέες μετρήσεις μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

«Η πρώτη μας προτεραιότητα εδώ στην Αϊόβα είναι η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών αυτής της περιοχής», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο ασκών καθήκοντα υπουργού Στρατού, Άνταμ Τελ.

«Δεν θεωρούμε ότι το κοινό πρέπει να πανικοβάλλεται. Εμείς παραμένουμε απολύτως ψύχραιμοι όσον αφορά αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε.

Γιατί επιλέχθηκε η ελεγχόμενη έκρηξη

Ειδικοί του αμερικανικού Στρατού, της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA), του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF), καθώς και άλλων υπηρεσιών, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ελεγχόμενη πυροδότηση με περιορισμό των επιπτώσεων αποτελεί την ασφαλέστερη διαθέσιμη επιλογή.

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Όπως εκτιμούν, το υλικό γίνεται ολοένα και πιο ασταθές, ιδιαίτερα καθώς υποχωρούν οι θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος αυθόρμητης έκρηξης. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή.

Latest information on the Iowa Ammunition Plant Detonation. Continue to check back for updates as they become available. https://t.co/0DoLBCaAOh — U.S. Army (@USArmy) November 25, 2026

Παράλληλα, οι ειδικοί έκριναν ότι η προσπάθεια χημικής εξουδετέρωσης ή μετακίνησης των βαρελιών θα μπορούσε να προκαλέσει ανεξέλεγκτη έκρηξη.

Για τον περιορισμό της διασποράς των σωματιδίων μολύβδου, οι μηχανικοί έχουν κατασκευάσει ειδικές υποδομές γύρω από το σημείο της επιχείρησης. Μεταξύ άλλων, έχουν δημιουργηθεί χωμάτινα αναχώματα γύρω από τα δύο υπόγεια καταφύγια από σκυρόδεμα όπου φυλάσσεται το αζίδιο του μολύβδου.

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Επιπλέον, έχουν κατασκευαστεί δύο μεγάλα προστατευτικά τείχη από δεξαμενές νερού, το περιεχόμενο των οποίων θα διοχετευθεί προς τη ζώνη της έκρηξης. Έχουν επίσης εγκατασταθεί σύστημα υδρονέφωσης, για την ύγρανση του εδάφους, και μηχανισμός κάλυψης της περιοχής με ειδικό υδατικό αφρό, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να δεσμεύει τη σκόνη που θα προκληθεί από την πυροδότηση.

Τι είναι το αζίδιο του μολύβδου και ποιοι οι κίνδυνοι

Το αζίδιο του μολύβδου είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη εκρηκτική χημική ουσία, η οποία χρησιμοποιούνταν επί δεκαετίες ως βασικό πυροδοτικό υλικό σε στρατιωτικά πυρομαχικά.

Όταν κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό παρωχημένη, ο αμερικανικός Στρατός μετέφερε το 2009 τα αχρησιμοποίητα αποθέματα από στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα στις εγκαταστάσεις της Αϊόβα.

The Army is set to detonate 5 tons of explosives containing lead azide at a munitions plant in Iowa. The government has argued the detonation — which is expected to send a plume of toxic lead particles into the surrounding area — is necessary because the lead azide could spontaneously explode. https://t.co/BjP5BCLsEb Διαφήμιση November 24, 2026

Κατά τη διάρκεια επιθεώρησης τον Μάρτιο, αξιωματούχοι εντόπισαν επικίνδυνη κρυστάλλωση στα βαρέλια και στο περιεχόμενό τους, ένδειξη ότι η ουσία είχε καταστεί ιδιαίτερα ασταθής. Το εύρημα πυροδότησε τη συζήτηση για τον ασφαλέστερο τρόπο εξουδετέρωσης του αποθέματος.

Η τελευταία μεγάλη επιχείρηση εξουδετέρωσης αζιδίου του μολύβδου πραγματοποιήθηκε το 1977 στο Κολοράντο. Η έκθεση στον μόλυβδο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας, με τα παιδιά να θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, καθώς η συγκεκριμένη ουσία μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική τους ανάπτυξη.

Οι ζώνες εκκένωσης και η πιθανή διασπορά του νέφους

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους όσοι βρίσκονται σε ακτίνα οκτώ χιλιομέτρων από το σημείο της έκρηξης.

Για τους κατοίκους που βρίσκονται σε απόσταση από οκτώ έως 32 χιλιόμετρα, οι οδηγίες προβλέπουν παραμονή σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα, προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση στη σκόνη μολύβδου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Στρατού που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη, σωματίδια μολύβδου ενδέχεται να επικαθίσουν σε επιφάνειες έως και 64 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του σημείου της έκρηξης, σε μια περιοχή που εκτείνεται από τη νοτιοανατολική Αϊόβα έως το βόρειο Μιζούρι.

Οι προβλέψεις αναφέρουν επίσης ότι τα αιωρούμενα σωματίδια θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε απόσταση σχεδόν 160 χιλιομέτρων μέσα σε οκτώ ώρες. Για τον λόγο αυτό, ο Στρατός ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύει επικαιροποιημένους χάρτες με τις προβλέψεις διασποράς ανά ώρα.