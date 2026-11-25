Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τοποθετήθηκε σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο (25/11).

«Αναξιόπιστες προβλέψεις, κόντρα στις εκτιμήσεις της Κομισιόν. Προσβλητικοί για τη νοημοσύνη των πολιτών οι πανηγυρισμοί για τους μισθούς, ενώ η ακρίβεια ροκανίζει τις αυξήσεις» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

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Ενώ συνέχισε λέγοντας ότι «Ο Πρωθυπουργός στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο επιμένει να κάνει ότι δεν βλέπει τις δυσοίωνες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία, που είναι σε πλήρη διάσταση με αυτές της κυβέρνησής του. Αυτές δεν χωρούσαν ως φαίνεται στο χάρτινο αφήγημα του success story της κυβέρνησης.»

Ταυτόχρονα σχολίασε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για ανάπτυξη 2,3% και επενδυτικό άλμα 7,9%. Ενώ για την ίδια χρονιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 1,5% και αύξηση των επενδύσεων μόλις 2,5%. Για το 2027, ο ίδιος ο Προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των μέσων αμοιβών ανά εργαζόμενο κατά 3,9% και πληθωρισμό 2,8%.

Με τις παραδοχές της κυβέρνησης, δηλαδή, η πραγματική αύξηση των μέσων αμοιβών περιορίζεται περίπου στο 1,1%. Αυτή είναι η “βελτίωση” της αγοραστικής δύναμης που προβλέπει ο Προϋπολογισμός για το 2027.

«Όσο για τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού, αυτή έχει εξαφανιστεί από τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα που τα τελευταία 7 χρόνια έχουν ξεπεράσει το 30%. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να παρουσιάζει μια εικονική πραγματικότητα.»

Κλείνοντας την δήλωση απευθυνόμενος στους πολίτες είπε πως η χώρα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο και ότι έχουν την επιλογή να γίνει πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ για μια ζωή με αξιοπρέπεια αλλά και για ένα μέλλον με ελπίδα και προοπτική.