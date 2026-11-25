Στην επιχείρηση ανάσυρσης συμμετείχαν 22 πυροσβέστες με 5 οχήματα, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, η ομάδα ΟΣμηΕΑ, καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης.

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 78χρονος άνδρας από την Πυροσβεστική, όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στην περιοχή του Ντραφίου.

Στην επιχείρηση ανάσυρσης συμμετείχαν 22 πυροσβέστες με 5 οχήματα, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 1ης ΕΜΑΚ, η ομάδα ΟΣμηΕΑ, καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης.

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Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 78χρονος είχε αναχωρήσει το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας από το σπίτι του, ενημερώνοντας τους οικείους του ότι θα πήγαινε για κυνήγι στην περιοχή του Ντραφίου.

(Γ.Τ ΠΥΡΟΣΒΕΤΣΙΚΗΣ/EUROKINISSI)

Όταν δεν επέστρεψε και οι συγγενείς του δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, ο γιος του ειδοποίησε τις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό του.

Μετά από ολονύχτιες προσπάθειες, ο 78χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του περίπου στη μία το μεσημέρι της Τετάρτης (25/11), σε χαράδρα στο Ντράφι. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στην ανάσυρσή του, ενώ παράλληλα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και τον σκύλο του που βρισκόταν μαζί του.