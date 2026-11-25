Αστυνομικοί που επέβαιναν σε όχημα χωρίς διακριτικά σταμάτησαν το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν ο Βουτσίτσεβιτς, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τα γραφεία του μέσου ενημέρωσης

Έντονες αντιδράσεις και αναταραχή στο σερβικό Κοινοβούλιο προκάλεσε η σύλληψη, το πρωί της Τετάρτης (25/11), στο Βελιγράδι, του Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς, ιδιοκτήτη και διευθυντή του τηλεοπτικού σταθμού και της ταμπλόιντ εφημερίδας «Informer», έπειτα από εντολή της εισαγγελίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της σερβικής δημόσιας τηλεόρασης (RTS), αστυνομικοί που επέβαιναν σε όχημα χωρίς διακριτικά σταμάτησαν το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν ο Βουτσίτσεβιτς, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από τα γραφεία του μέσου ενημέρωσης.

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Όπως ανακοίνωσε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για δύο αδικήματα: κατ’ εξακολούθηση πρόκληση πανικού και αναταραχής, καθώς και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του.

Η είδηση της σύλληψης πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ενημέρωσε τους βουλευτές για τη σύλληψη, υποστηρίζοντας ότι ο δημοσιογράφος συνελήφθη αποκλειστικά λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας.

Την ώρα που οι βουλευτές της «Φοιτητικής Λίστας» υποδέχθηκαν την ανακοίνωση με χειροκροτήματα, ο Βούτσιτς καταδίκασε έντονα τη στάση τους.

Αμέσως μετά, βουλευτές του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος, έπειτα από προτροπή του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αποχώρησαν από την αίθουσα της ολομέλειας και κατευθύνθηκαν προς το αστυνομικό τμήμα όπου κρατείται ο Βουτσίτσεβιτς. Από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, στην αίθουσα παρέμεινε μόνο ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

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Στο επίκεντρο της κριτικής για τη δημοσιογραφική του πρακτική

Ο Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Έχει δεχθεί επανειλημμένα έντονη κριτική από τις Ενώσεις Συντακτών της Σερβίας (UNS και NUNS) για την επιθετική ρητορική του, τη στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων, φοιτητών και δημοσιογράφων, καθώς και για τη δημοσίευση ψευδών ειδήσεων.

Η τηλεόραση «Informer» έχει βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών φοιτητών που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις, μαζί με προσωπικά τους στοιχεία, όπως διευθύνσεις κατοικίας και αριθμούς τηλεφώνου.

Παράλληλα, αντικυβερνητικοί δημοσιογράφοι έχουν καταγγείλει ότι στοχοποιήθηκαν από το μέσο, το οποίο φέρεται να δημοσίευσε βίντεο από προσωπικές τους στιγμές και μέλη των οικογενειών τους, παρουσιάζοντάς τους ως «πληρωμένους από τη Δύση».

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Μετά τη νίκη της «Φοιτητικής Λίστας» στις εκλογές, η Ρυθμιστική Αρχή Ραδιοτηλεόρασης (REM) προχώρησε για πρώτη φορά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της τηλεόρασης «Informer», με τη μορφή προσωρινών απαγορεύσεων μετάδοσης προγραμμάτων.

Η εισβολή στα γραφεία του «Informer»

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά τις βουλευτικές εκλογές, ομάδα διαδηλωτών εισέβαλε στα γραφεία και το στούντιο της τηλεόρασης «Informer», διακόπτοντας τη ζωντανή μετάδοση του προγράμματος.

Το περιστατικό προκάλεσε υλικές ζημιές και έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις με τον Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς καταδίκασε την εισβολή, χαρακτηρίζοντάς την «επίθεση στην ελευθερία του Τύπου». Από την πλευρά της, η «Φοιτητική Λίστα» επίσης καταδίκασε το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι οι παραβιάσεις της δημοσιογραφικής δεοντολογίας πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω των θεσμικών διαδικασιών.