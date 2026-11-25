Στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τον εμπρησμό, δύο άτομα έχουν τεθεί υπό επίσημη δικαστική έρευνα, ενώ το ένα έχει προφυλακιστεί. Ο δήμαρχος εκτίμησε, μάλιστα, ότι η έρευνα θα οδηγήσει και σε νέες συλλήψεις

Τουλάχιστον τρεισήμισι χρόνια θα χρειαστούν για την αποκατάσταση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ στη Γαλλία, το οποίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της 17ης Οκτωβρίου.

Περισσότερο από έναν μήνα μετά τον εμπρησμό, ο δήμαρχος της πόλης Γκιγιόμ Γκερέν παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα και το σχέδιο χρηματοδότησης των εργασιών, παραλληλίζοντας το εγχείρημα με την αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων.

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Παρά την κινητοποίηση φορέων και την έναρξη των πρώτων διοικητικών διαδικασιών, ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι η επιστροφή του κτιρίου στην αρχική του κατάσταση θα απαιτήσει αρκετό χρόνο.

«Χρειάζονται τουλάχιστον 3,5 χρόνια για την ανακατασκευή του δημαρχείου», δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το δημαρχείο θα αποκατασταθεί στην αρχική του μορφή, ενώ στο εσωτερικό του θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις για τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης.

Το κράτος θα καλύψει το 80% του κόστους

Οι εργασίες για την προστασία και τη διατήρηση του κτιρίου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η κύρια φάση της ανακατασκευής, ωστόσο, θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων.

Το συνολικό κόστος εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει ακόμη προσδιοριστεί το ακριβές ποσό. Το γαλλικό κράτος έχει δεσμευτεί να καλύψει το 80% της δαπάνης, ενώ ο δήμος έχει υποβάλει αίτημα για τον χαρακτηρισμό του κτιρίου ως ιστορικού μνημείου.

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Για την κάλυψη του υπόλοιπου 20%, οι δημοτικές Αρχές αναζητούν πρόσθετους πόρους. Ο Γκιγιόμ Γκερέν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι υπεύθυνοι για τις καταστροφές θα υποχρεωθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις, εμφανίστηκε όμως επιφυλακτικός ως προς τα ποσά που θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν.

«Δεν περιμένω πολλά από αυτή την πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τον εμπρησμό, δύο άτομα έχουν τεθεί υπό επίσημη δικαστική έρευνα, ενώ το ένα έχει προφυλακιστεί. Ο δήμαρχος εκτίμησε, μάλιστα, ότι η έρευνα θα οδηγήσει και σε νέες συλλήψεις.

Σχεδόν 2 εκατ. ευρώ από 15.000 δωρητές

Σημαντική είναι και η συνεισφορά ιδιωτών και επιχειρήσεων στην προσπάθεια αποκατάστασης του ιστορικού κτιρίου.

Ο δήμος έχει απευθυνθεί στην ασφαλιστική του εταιρεία, ωστόσο η κάλυψη για ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια επεισοδίων είναι περιορισμένη. Ειδικότερα, καθώς η πυρκαγιά αποδίδεται σε εμπρησμό, η ασφαλιστική αποζημίωση αναμένεται να ανέλθει σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος των συνολικών ζημιών.

Παράλληλα, η δημοτική Αρχή έχει ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων από ιδιώτες δωρητές και επιχειρήσεις.

«Έχουμε ήδη σχεδόν 15.000 δωρητές και περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ σε δωρεές», δήλωσε ο Γκερέν, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται πλέον στην προσέλκυση εταιρικών χορηγιών.