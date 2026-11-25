Την Κυριακή αναμένεται πιο έντονη επιδείνωση του καιρού, με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο που ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ

Σταδιακή μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Πέμπτη, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επηρεάζουν αρχικά τα δυτικά και στη συνέχεια τα βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα ενταθούν σε περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ το Σάββατο οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές, με τις πρώτες χιονοπτώσεις να σημειώνονται στα ορεινά της βόρειας χώρας. Την Κυριακή αναμένεται πιο έντονη επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά, θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου

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Την Πέμπτη, αυξημένες νεφώσεις αναμένονται στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και από το βράδυ και στα βόρεια. Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από το βράδυ θα ενταθούν.

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στη δυτική και νότια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στο Ιόνιο με εντάσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο αρχικά θα φτάνουν τα 3 με 5 μποφόρ, με ενίσχυση το βράδυ και τοπικές εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 15 με 16 και τοπικά τους 17 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα αγγίξει τους 18 με 21 βαθμούς Κελσίου.

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Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί με εντάσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές από αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Την Παρασκευή, στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ κατά διαστήματα τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο αυξημένες, με πιθανότητα παροδικών βροχών κατά τόπους στο Αιγαίο.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ανατολικά και τα νότια θα αγγίξει και τους 21, πιθανώς και τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Το Σάββατο, στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι έντονα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Αργά τη νύχτα θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους, φτάνοντας τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι από αργά το απόγευμα θα στραφούν στο βόρειο Αιγαίο σε βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.

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Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 17 και τοπικά 18 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, φτάνοντας τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Έντονη επιδείνωση του καιρού την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Την Κυριακή η επιδείνωση του καιρού θα είναι πιο έντονη, με περισσότερες και ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στο ανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και στα δυτικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, κυρίως στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, ενώ σταδιακή βελτίωση του καιρού θα σημειωθεί από το απόγευμα στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 6 με 8 και τοπικά θυελλώδεις, στα 9 και πιθανώς πρόσκαιρα 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα, με το κρύο να γίνεται ιδιαίτερα έντονο. Στα περισσότερα ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 11 με 17 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα θα κυμανθούν από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.