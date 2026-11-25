Στις 3 Δεκεμβρίου στα Τίρανα, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Edi Rama, υπουργών, διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων

Το 6o Οικονομικό Φόρουμ των Τιράνων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, στο ξενοδοχείο Rogner Hotel Tirana, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής, της διπλωματίας, της επιχειρηματικής κοινότητας και διεθνών οργανισμών για τις οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις στην Αλβανία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η διοργάνωση του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών επιστρέφει στη γειτονική Αλβανία με επίκεντρο την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων, καθώς και την ενεργειακή ασφάλεια, τις προκλήσεις της αστικής ανάπτυξης και τον ρόλο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη διαμόρφωση της μελλοντικής οικονομίας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενταξιακή πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, καθώς και στη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων.

Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, γεωπολιτική και αναπτυξιακές προοπτικές

Μεταξύ άλλων, στη φετινή ατζέντα θα βρεθούν η στρατηγική θέση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο νέο διεθνές περιβάλλον, οι προκλήσεις για την ασφάλεια της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ και η ευρωατλαντική συνεργασία στην Αδριατική και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Παράλληλα, θα εξεταστούν η πρόοδος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας με ορίζοντα το 2030, ο εκσυγχρονισμός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες και εκπρόσωποι της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Την εναρκτήρια ομιλία του Φόρουμ θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, κ. Edi Rama.

Μεταξύ των σημαντικότερων επιβεβαιωμένων ομιλητών περιλαμβάνονται οι κ.κ. Ferit Hoxha, Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Αλβανίας, Glauk Konjufca, Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών και Διασποράς του Κοσόβου, Ermal Nufi, Υπουργός Άμυνας της Αλβανίας, Ejup Maqedonci, Υπουργός Άμυνας του Κοσόβου, Petrit Malaj, Υπουργός Οικονομικών της Αλβανίας, Enea Karakaçi, Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, Blendi Gonxhja, Υπουργός Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού της Αλβανίας, καθώς και οι Enkelejd Musabelliu και Olta Manjani, Υφυπουργοί Οικονομίας και Καινοτομίας της Αλβανίας.

Στο Φόρουμ θα συμμετάσχουν επίσης η Α.Ε. Λαμπρινή Κομίνη, Πρέσβης της Ελλάδας στην Αλβανία, ο Α.Ε. Karl Bergner, Πρέσβης της Γερμανίας, ο Α.Ε. Marco Alberti, Πρέσβης της Ιταλίας, ο Α.Ε. Andrius Kalindra, Πρέσβης της Λιθουανίας, και ο Α.Ε. Ohad Nakash Kaynar, Πρέσβης του Ισραήλ στην Αλβανία.

Διαφήμιση

Από τον χώρο της οικονομίας, των διεθνών οργανισμών και της επιχειρηματικής κοινότητας ξεχωρίζουν οι Hannes Takacs, Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στην Αλβανία, Alessandro de Concini, Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), Angella Montfaucon, Ανώτερη Οικονομολόγος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Αλβανία και τα Δυτικά Βαλκάνια, Linda Rama, Ανώτερη Ερευνήτρια στα Οικονομικά της Ανάπτυξης, Παύλος Ευθυμίου, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, Grant Van Cleve, Πρόεδρος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αλβανία, Elira Kokona, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Albanian Investment Corporation, Lisandri Dragoj, Country Representative της Wolt Albania, Laura Saro, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Albanian Investment Development Agency, Γιώργος Πολεμής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DP Pumps, Δημήτρης Σαραντόπουλος, Energy Development Manager της ΤΕΡΝΑ.

Διαφήμιση

Το 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Τιράνων αποτελεί σημαντική ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και της επιχειρηματικότητας, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Χρυσός Χορηγός: Philip Morris International (PMI)

Ασημένιοι Χορηγοί: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Wolt, PPC

Υποστηρικτές: EGNA LAW, Le Spot Group

Χορηγός Επικοινωνίας: Euronews Albania

Οι εργασίες του Φόρουμ θα διεξαχθούν στα αγγλικά και τα αλβανικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία.