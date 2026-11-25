Γνωστή έγινε η 11άδα της Εθνικής Παίδων ενόψει του αγώνα με το Κατάρ (16:30), που θα κρίνει την πρωτιά του ομίλου.

Με στόχο την πρωτιά του ομίλου, η Εθνική Παίδων αντιμετωπίζει σήμερα (25/11 16:30) το Κατάρ στη Ντόχα, ψάχνοντας έναν βαθμό ή ακόμα και τη νίκη.

Με αρκετές αλλαγές οι επιλογές του Βασίλη Παπαδάκη, με τον Γείτονα να παραμένει κάτω από τα δοκάρια και τους Χαλδέζο, Τσίγκα, Πουλόπουλο και Ψυρούκη να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τα αριστερά προς τα δεξιά.

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Νέτο Φερράζ, Παπασαραφιανός και Μπινιάρης θα κινηθούν στα χαφ. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης, ενώ στα εξτρέμ θα ξεκινήσουν οι Αργύρης Αργυρίου και Αλέξης Μπαϊραμίδης.

Μετά τις δύο νίκες απέναντι στην Αίγυπτο (2-1) και τον Παναμά (2-1), η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στη φάση των «32» και με έξι βαθμούς μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Στόχος της Εθνικής Παίδων είναι να δώσει συνέχεια στην εξαιρετική της πορεία και να προχωρήσει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο ιστορικό πρώτο της ταξίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο!