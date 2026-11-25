Τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης Mediazona και Meduza, τα οποία έχουν απαγορευθεί από τις ρωσικές αρχές, διασταύρωσαν τα συγκεκριμένα στοιχεία με άλλες βάσεις δεδομένων, επιχειρώντας να επαληθεύσουν τη γνησιότητά τους

Το Κρεμλίνο απέφυγε να σχολιάσει τις εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες οι νεκροί Ρώσοι στρατιώτες στον πόλεμο της Ουκρανίας ενδέχεται να ξεπερνούν τις 700.000, έπειτα από σχεδόν πέντε χρόνια πολεμικών συγκρούσεων. Οι υπολογισμοί βασίζονται σε στοιχεία της ρωσικής κρατικής στατιστικής υπηρεσίας, τα οποία φέρεται να διέρρευσαν μετά από κυβερνοεπίθεση χάκερ.

«Ο μοναδικός που μπορεί επίσημα να δημοσιοποιήσει δεδομένα για τις απώλειες είναι το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

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«Προτείνω να μη δώσετε σημασία σε κανένα άλλο στοιχείο», πρόσθεσε.

Η διαρροή από τη Rosstat και οι εκτιμήσεις για τις απώλειες

Στις αρχές Νοεμβρίου, δύο ομάδες χάκερ, οι Λευκορώσοι Cyber Partisans και η φιλοουκρανική ομάδα Silent Crow, ανακοίνωσαν ότι παραβίασαν τα συστήματα της ρωσικής κρατικής στατιστικής υπηρεσίας (Rosstat). Όπως υποστήριξαν, απέκτησαν πρόσβαση στο ληξιαρχείο θανάτων πολιτών, στο οποίο περιλαμβάνονται και στοιχεία για τις αιτίες θανάτου.

Σύμφωνα με τις δύο ομάδες, τα δεδομένα, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, δείχνουν ότι από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τα τέλη Αυγούστου 2026 σκοτώθηκαν σε μάχες από 394.000 έως 450.000 Ρώσοι.

Τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης Mediazona και Meduza, τα οποία έχουν απαγορευθεί από τις ρωσικές αρχές, διασταύρωσαν τα συγκεκριμένα στοιχεία με άλλες βάσεις δεδομένων, επιχειρώντας να επαληθεύσουν τη γνησιότητά τους.

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Rosstat data reveals nearly 500,000 Russian war dead in Ukraine, and the data is genuine. Accounting for the missing, today’s toll stands at around 700,000. By the end of September 2026, at least 490,000 people had been killed on the Russian side in the war with Ukraine: men whose deaths have already been registered and appear in data from the hack of Rosstat, Russia’s state statistics agency, handed over to journalists by Belarusian and Ukrainian hackers (Cyber Partisans and Silent Crow). We are confident that this data is genuine: it holds up against our named list of the military dead (including entries not yet published), the national Probate Registry, other leaked civil registry databases, publicly available court rulings, and Rosstat’s own previously published statistics. The Rosstat files also allowed us to cross-check our earlier casualty estimates based on the Probate Registry—and showed that they were fairly accurate, or even understated when it comes to soldiers missing in action. Accounting for delays in death registration, we estimate the true death toll as of September at around 700,000. This is a joint report with Meduza as part of our mortality estimation project. The named list of the military dead is compiled by Mediazona, the BBC’s Russian service, and a team of volunteers https://t.co/Lbn1okBjiT Διαφήμιση November 23, 2026

Στους υπολογισμούς τους συνυπολόγισαν και εκτιμήσεις για τους στρατιώτες που αγνοούνται και θεωρούνται νεκροί. Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, οι συνολικές ρωσικές στρατιωτικές απώλειες σε νεκρούς από το 2022 έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026 ενδέχεται να ξεπερνούν τις 700.000.

Οι χάκερ διευκρίνισαν, πάντως, ότι τα στοιχεία της Rosstat δεν περιλαμβάνουν τους στρατιώτες που τραυματίστηκαν, αγνοούνται ή προέρχονται από άλλες χώρες.

Η Μόσχα δεν δημοσιοποιεί τις στρατιωτικές απώλειες

Η Ρωσία δεν ανακοινώνει συστηματικά τον αριθμό των στρατιωτών της που έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία, στην πιο αιματηρή πολεμική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η τελευταία επίσημη ενημέρωση για τις απώλειες δόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι σχεδόν 6.000 στρατιώτες είχαν σκοτωθεί κατά τους πρώτους έξι μήνες του πολέμου. Ο αριθμός αυτός θεωρείται από αναλυτές σημαντικά χαμηλότερος από τις πραγματικές απώλειες.

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Τον ίδιο μήνα, η Μόσχα προχώρησε στην επιστράτευση περισσότερων από 300.000 εφέδρων, ενώ έκτοτε συνεχίζει να ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις μέσω συστηματικών προσλήψεων. Για την προσέλκυση νέων στρατιωτών προσφέρει υψηλές οικονομικές απολαβές, με ιδιαίτερη στόχευση στους κατοίκους των φτωχότερων περιοχών της χώρας.

Russia has recorded the deaths of about 400,000 of its people fighting in Ukraine since the full-scale invasion almost five years ago, according to confidential data held by the country’s statistics agency, Rosstat. https://t.co/Pw0hyqrqcf — Bloomberg (@business) November 8, 2026

Παράλληλα, η Ρωσία έχει στρατολογήσει δεκάδες χιλιάδες κρατουμένους από τις φυλακές της, καθώς και χιλιάδες μαχητές από το εξωτερικό.

Σημαντική στρατιωτική συνδρομή παρείχε και η Βόρεια Κορέα, η οποία έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες για να υποστηρίξουν τις ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ουκρανικής επιχείρησης στην περιφέρεια Κουρσκ, από τα τέλη του 2024 έως τις αρχές του 2025.

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Οι απώλειες της Ουκρανίας και οι εκτιμήσεις διεθνών αναλυτών

Βαρύ είναι το τίμημα του πολέμου και για την Ουκρανία. Τον Ιούλιο, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για περίπου 50.000 νεκρούς Ουκρανούς στρατιώτες, αριθμό που επίσης θεωρείται από αναλυτές χαμηλότερος από τις πραγματικές απώλειες.

Στις αρχές Ιουλίου, το αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) εκτίμησε ότι οι νεκροί Ουκρανοί στρατιώτες ανέρχονταν σε 125.000 έως 150.000.

Για τη ρωσική πλευρά, η ίδια δεξαμενή σκέψης υπολόγιζε τότε ότι οι απώλειες σε νεκρούς κυμαίνονταν μεταξύ 400.000 και 450.000. Οι εκτιμήσεις αυτές βρίσκονται κοντά στα στοιχεία που προκύπτουν από τη διαρροή δεδομένων της Rosstat.