Την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από την Κίνα την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες προτείνει το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR), με τα ανώτατα ποσοστά να φτάνουν το 40% για την Κίνα και το 20% για την ΕΕ. Ωστόσο, τα όρια ενδέχεται να είναι χαμηλότερα, βάσει των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών.

Η αμερικανική κυβέρνηση παρουσιάζει τα προτεινόμενα μέτρα ως απάντηση σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ειδικότερα, κατηγορεί ορισμένους από τους στενότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ για υπερπαραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων, η οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, πλήττει τις αμερικανικές επιχειρήσεις και συμβάλλει στη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας.

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Για την Κίνα, προτείνεται η επιβολή δασμών 20% σε ορισμένες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων, με την κυβέρνηση Τραμπ να διατηρεί τη δυνατότητα αύξησής τους στο 40%, εφόσον το Πεκίνο δεν τηρήσει τους όρους της εμπορικής εκεχειρίας που έχει συμφωνήσει με την Ουάσιγκτον.

Αντίστοιχα, η αμερικανική κυβέρνηση προτείνει την επιβολή δασμών σε προϊόντα από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Καμπότζη, η Ινδία, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν και το Βιετνάμ. Για τις συγκεκριμένες εισαγωγές προβλέπονται επίσης υψηλότερα ποσοστά επιβάρυνσης, με δυνατότητα περαιτέρω αύξησης.

Επιπλέον, οι νέοι δασμοί στην Κίνα ενδέχεται να αυξηθούν στο 40%, εάν το Πεκίνο δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της εμπορικής εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, η οποία συμφωνήθηκε στην Μπουσάν της Νότιας Κορέας, τον Οκτώβριο του 2025. Μετά τη συμφωνία, οι δασμοί στις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν στο 47%.

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Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα μέτρα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της «πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας», δηλαδή της βιομηχανικής υπερπαραγωγής που συχνά στηρίζεται σε κρατικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η πρακτική αυτή οδηγεί στη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων φθηνότερων προϊόντων στις διεθνείς αγορές, πλήττοντας τους Αμερικανούς παραγωγούς.

Η επιβολή των νέων δασμών βασίζεται στο άρθρο 301 του εμπορικού νόμου του 1974, το οποίο παρέχει στην αμερικανική κυβέρνηση τη δυνατότητα να λαμβάνει μέτρα κατά ξένων εμπορικών πρακτικών που κρίνει αθέμιτες, διακριτικές ή επιβαρυντικές για το αμερικανικό εμπόριο.

Σημειώνεται ότι, οι δασμοί αποτελούν κεντρικό στοιχείο της εμπορικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ από τον Απρίλιο του 2025, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ένα ευρύ πακέτο επιβαρύνσεων στις εισαγωγές. Στη συνέχεια, ανέστειλε την εφαρμογή τους, έπειτα από τις αρνητικές αντιδράσεις που προκλήθηκαν στις αγορές ομολόγων.

Τον Φεβρουάριο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ επικαλούμενος τον νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA).

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος προσέφυγε στο άρθρο 122 του εμπορικού νόμου του 1974, επιβάλλοντας οριζόντιο δασμό 10%. Ακολούθως, αντικατέστησε το μέτρο με δασμούς έως 12,5% σε 60 οικονομίες, βάσει του άρθρου 301, επικαλούμενος πρακτικές που συνδέονται με την καταναγκαστική εργασία.