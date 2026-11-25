Οκτώ χρόνια μετά το θρίαμβο πρόκρισης με 3-1, ο Ολυμπιακός περιμένει ξανά τη Μίλαν. Τα πρόσωπα που συνδέουν τις δύο εποχές.

Όλοι θυμόμαστε εκείνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μίλαν. Τον Δεκέμβριο του 2018. “Τελικός” πρόκρισης στα νοκ άουτ του Γιουρόπα Λιγκ. Τότε που η ελληνική ομάδα με προπονητή τον Πέδρο Μαρτίνς χρειαζόταν νίκη με διάφορα δύο τερμάτων για να αφήσει έξω την ιταλική που είχε στον πάγκο τον Τζεναρο Γκατούζο. Και… δίπλα του τον Τζιτζι Ντοναρουμα, καθώς βασικός στην Ευρώπη έπαιζε τότε για τη Μίλαν ο Πέπε Ρέινα.

Όλοι θυμόμαστε ότι ο Ολυμπιακός τα είχε καταφέρει, πέτυχε μια από τις σπουδαιότερες νίκες της ευρωπαϊκής ιστορίας του με 3-1 και εξασφάλισε την πρόκριση. Με σκόρερ του τελευταίου και καθοριστικού γκολ τον Κώστα Φορτουνη με πέναλτι. Τον μοναδικό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού που ήταν στο ρόστερ εκείνης της ομάδας και θα είναι και σε αυτό της τωρινής.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οκτώ χρόνια μετά, το πιθανότερο είναι να βρεθεί ξανά στο αρχικό σχήμα και – επίσης – πολύ πιθανό ξανά πρωταγωνιστής. Ευχή όλων, αν και σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως λέμε να πρωταγωνιστήσει… όποιος να’ναι, αρκεί να έρθει το αποτέλεσμα!

Όλοι θυμόμαστε το γκολ του Σισέ, το σουτ του Γκιγιέρμε που κόντραρε στον Ζαπάτα και πήρε απίστευτα φάλτσα για να πάει στα δίχτυα, την άμεση απάντηση από τον Ζαπάτα και το κερδισμένο πέναλτι από τον Τοροσίδη, που αξιοποίησε ο Φορτούνης.

Όλοι θυμόμαστε πως στην ενδεκάδα εκείνης της Μίλαν υπάρχαν σπουδαίοι παίκτες σαν τον Τσαλχάνογλου, τον Κεσιέ και φυσικά τον Ιγκουαΐν. Λίγοι θυμόμαστε ότι σε εκείνη τη Μίλαν ήταν βασικοί ο Μπακαγιόκο στο κέντρο, ο οποίος έκλεισε άδοξα αργότερα την καριέρα του στον ΠΑΟΚ και ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο μπακ του Παναθηναϊκού είχε ζήσει εκείνη την άσχημη εμπειρία για την τότε ομάδα του. Και επέστρεψε πολύ αργότερα ως αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Φάληρο, με μία νίκη 1-0 και δύο ήττες με το ίδιο σκορ…