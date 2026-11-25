Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, ειδικά σε μια ημέρα συμβολικού βάρους όπως η σημερινή, δεν μπορεί να περιοριστεί σε κουμπιά πανικού και επετειακά συνθήματα. Απαιτεί μια βαθιά πολιτισμική και πολιτική ρήξη. Απαιτεί να αποδομήσουμε εκ θεμελίων το πρότυπο του «μάγκα άνδρα».

Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, το αρχετυπικό πρότυπο του «σκληρού, μάγκα άνδρα» δεν έχει εξαφανιστεί. Μεταλλάχθηκε, αποκτώντας νέο λεξιλόγιο, νέα σύμβολα. Σύμφωνα με την ερευνήτρια κοινωνιολογίας Κατερίνα Οικονόμου ο σύγχρονος «κάγκουρας» —όχι ως απλή αισθητική, αλλά ως κυρίαρχη κοινωνική συμπεριφορά— ενσαρκώνει την επιτακτική ανάγκη διαρκούς επίδειξης ισχύος, ελέγχου και περιφρόνησης προς οτιδήποτε θεωρείται «αδύναμο», ευάλωτο ή «θηλυκό». «Από τον δρόμο και τις κερκίδες των γηπέδων, μέχρι τα στίγματα της εμπορικής τραπ κουλτούρας και τις κλειστές ανδρικές παρέες, αναπαράγεται αδιάκοπα ένα τοξικό αφήγημα όπου η γυναίκα υποβιβάζεται είτε σε τρόπαιο προς κατάκτηση και επίδειξη στην αγέλη, είτε σε ιδιοκτησία προς επιτήρηση και πειθάρχηση.»

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Όπως επισημαίνει η κ. Οικονόμου, αναλύοντας την κουλτούρα του βιασμού, η κυρίαρχη αισθητική του «μάτσο» και «μάγκα» άνδρα θρέφει και ενισχύει άμεσα την έμφυλη βία. Σύμφωνα με την ίδια, «όταν η κοινωνία εξιδανικεύει την επιθετικότητα, την αδιαλλαξία και την κυριαρχία ως αυθεντικά γνωρίσματα ανδρισμού, νομιμοποιεί αυτομάτως την παραβίαση των ορίων της γυναίκας. Σε αυτό το αξιακό σύστημα, η γυναικεία άρνηση δεν εκλαμβάνεται ως δικαίωμα, αλλά ως προσβολή του ανδρικού εγωισμού που απαιτεί «απάντηση», μετατρέποντας έτσι την επιβολή και τον εξαναγκασμό σε κανονικότητα.

Σύμφωνα με την Greta Jasser, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ερευνών του Γκέτινγκεν, η παλιά «μανόσφαιρα» των περιθωριακών φόρουμ έχει δώσει πλέον τη θέση της σε μια «Νέο-Manosphere» που έχει μετατοπιστεί στις μεγάλες, καθημερινές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί, οι λεγόμενοι «manfluencers» παράγουν περιεχόμενο για τη γυμναστική, τις επενδύσεις ή το φλερτ, εμπλουτίζοντάς το με μισογυνική και αντιφεμινιστική ρητορική. Σύμφωνα με την ίδια, εκμεταλλεύονται τις ανδρικές ανασφάλειες και τους φόβους των ανδρών για τη θέση τους στην κοινωνική ιεραρχία, παρουσιάζοντας τη διαρκή απόδειξη της κυριαρχίας τους επί των γυναικών ως αναγκαίο τεστ ανδρισμού.

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Το ακόμη πιο ανησυχητικό, όπως υπογραμμίζει η Jasser, είναι ότι «αυτός ο ψηφιακός μισογυνισμός δεν αποτελεί απλώς μια ”πύλη εισόδου” προς τον εξτρεμισμό, αλλά συνιστά από μόνος του μια ακραία, αυταρχική ιδεολογία που προωθεί την αυστηρή κοινωνική ιεραρχία και συνδέεται άμεσα με την άνοδο της ακροδεξιάς ρητορικής.

Ακριβώς σε αυτό το σημείο η καθημερινή «ματσίλα» των social media συναντά και τροφοδοτεί την κουλτούρα του βιασμού. Η τελευταία δεν ταυτίζεται μόνο με την ίδια την εγκληματική πράξη, αλλά με ολόκληρο το πλέγμα σιωπής, αντιλήψεων και μικρο-συμπεριφορών που τη δικαιολογούν, την υποβαθμίζουν ή μεταθέτουν την ευθύνη στο θύμα.

Όπως εξηγεί η ερευνήτρια, το «χιούμορ» αποτελεί το βασικότερο εργαλείο αυτής της κανονικοποίησης: λειαίνει τις γωνίες του μισογυνισμού, βολιδοσκοπεί τα όρια της κοινωνικής ανοχής και προσφέρει την εύκολη πρόφαση του «απλώς έκανα πλάκα» σε όποιον εκφράζει μισαλλόδοξες αντιλήψεις.

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«Είναι τα σεξιστικά ”αστεία” σε ομαδικές συνομιλίες που γελοιοποιούν τη συναίνεση, τα χιλιάδες σχόλια κάτω από ειδήσεις γυναικοκτονιών που αναζητούν ”τι έκανε εκείνη και τον έφτασε στα άκρα”. Η πεποίθηση ότι το «όχι» μιας γυναίκας είναι απλώς μια πρόσκληση για μεγαλύτερη πίεση.

Το soundtrack του μισογυνισμού: Πώς δημοφιλή τραγούδια κανονικοποιούν την επιβολή

Από παλαιότερα λαϊκά άσματα που ερωτικοποιούσαν την απειλή, την κτητικότητα και τον έλεγχο υπό τον μανδύα του «μεγάλου πάθους», μέχρι τα σύγχρονα εμπορικά τραπ και ποπ σουξέ, η μουσική βιομηχανία λειτουργεί συχνά ως το «soundtrack του μισογυνισμού».

«Όταν ένα δημοφιλές τραγούδι προωθεί στίχους του τύπου «το κορμί σου προκαλεί, δεν ξέρω τι θα συμβεί όταν σε δουν στον δρόμο», επιτελείται μια ύπουλη κοινωνιολογική μετατόπιση: η ύπαρξη και η εμφάνιση της γυναίκας μετατρέπονται σε «πρόκληση», ενώ ο άνδρας παρουσιάζεται ως ένα ανεξέλεγκτο ον που αδυνατεί να συγκρατήσει τις ορμές του», δηλώνει η Κατερίνα Οικονόμου.

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«Με αυτόν τον τρόπο, η μετάθεση της ευθύνης (victim blaming) και η παραβίαση της συναίνεσης παύουν να ακούγονται ως παθογένειες και γίνονται ”διασκέδαση”. Όταν χιλιάδες έφηβοι και νέοι χορεύουν και αναπαράγουν μηχανικά στίχους που υποβιβάζουν τη γυναίκα σε αντικείμενο προς κατάκτηση ή απειλούν την αυτοδιάθεσή της, ο μισογυνισμός αποποινικοποιείται κοινωνικά.

Η μουσική διεισδύει εκεί όπου δεν φτάνει κανένας πολιτικός λόγος, εκπαιδεύοντας συναισθηματικά μια ολόκληρη γενιά να μπερδεύει τη μαγκιά και την παρενόχληση στον δρόμο με «φλερτ» — χτίζοντας το πολιτισμικό άλλοθι της έμφυλης βίας.»