Σε χρονιά ρεκόρ εξελίσσεται το 2026 για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, με την επιβατική κίνηση να εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 38,6 εκατομμύρια.

Η διοίκηση της εταιρείας, ωστόσο, κρατά χαμηλά τις προσδοκίες για την επόμενη χρονιά, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, το αυξημένο κόστος και η εποχικότητα δημιουργούν αβεβαιότητα για την πορεία των αερομεταφορών.

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«Το καλό σενάριο για την Ελλάδα θα είναι να παραμείνουμε στα επίπεδα του 2026», ανέφερε ο Γιώργος Βήλος, Executive Director Commercial & Business Development της Fraport Greece, εκτιμώντας ότι «θα είμαστε τυχεροί εάν το 2027 κινηθούμε στα ίδια επίπεδα».

Όπως σημείωσε, ο κλάδος εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, ενώ η εταιρεία αναμένει αρνητική ανάπτυξη από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, καθώς η κίνηση επηρεάζεται έντονα από την εποχικότητα.

Στο δεκάμηνο του 2026, τα αεροδρόμια της Fraport διακίνησαν 37 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 4,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το 81% της συνολικής κίνησης ήταν διεθνές.

Η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, τα Χανιά και η Κως διαμορφώνουν την πρώτη πεντάδα των προορισμών με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Όλα τα αεροδρόμια, πλην της Κω, παρουσίασαν άνοδο, ενώ οκτώ από τα 14 κινήθηκαν πάνω από τον μέσο όρο.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport, Alexander Zinell, εκτίμησε ότι η χρονιά θα κλείσει με θετικό πρόσημο, επισημαίνοντας, ωστόσο, πως οι τάσεις μεταβάλλονται καθώς πλησιάζει το τέλος του έτους.

Τον Οκτώβριο η κίνηση αυξήθηκε κατά 1,9%, ενώ η εταιρεία προσπαθεί, όπως είπε, να διατηρεί τα ελληνικά νησιά προσβάσιμα για επιχειρήσεις και επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο κ. Zinell ανέφερε ότι προτεραιότητα της Fraport είναι η αποδοτικότητα, η ασφάλεια και η καλύτερη εμπειρία του ταξιδιώτη.

Η εταιρεία εξετάζει ανάγκες για νέες υποδομές, καθώς, όπως σημείωσε, η υφιστάμενη δυναμικότητα δεν μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να καλύψει τη ζήτηση. Παράλληλα, σχεδιάζει παρεμβάσεις για τη βελτίωση αεροδρομίων που χρειάζονται αναβάθμιση και εξετάζει ευκαιρίες για μελλοντικές επενδύσεις.

Το ενδιαφέρον για απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ

Στο επίκεντρο των επόμενων κινήσεων βρίσκεται η ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης. Η Fraport βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με αεροπορική εταιρεία για πιθανή απευθείας σύνδεση της πόλης με τις ΗΠΑ, χωρίς να αποκαλύπτει το όνομα του υποψήφιου αερομεταφορέα.

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«Το βλέπω πιο θετικά σε σχέση με έξι μήνες πριν, αλλά είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο», είπε ο κ. Βήλος, εξηγώντας ότι η εταιρεία προσπαθεί να διαμορφώσει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο για τη συγκεκριμένη σύνδεση.

Η αγορά των ΗΠΑ βρίσκεται ήδη στην έβδομη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης των επιβατών, με περίπου 400.000 αφίξεις ετησίως, αριθμός που αυξάνεται, παρότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις προς τη Θεσσαλονίκη. Η προοπτική νέων συνδέσεων συνδέεται και με τις ανακατατάξεις στα δρομολόγια.

Αναφερόμενος στη μείωση των καθημερινών πτήσεων της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Βήλος είπε ότι η Aegean κάλυψε μέρος του κενού, όχι όμως το σύνολό του. Η Θεσσαλονίκη ξεπερνά τα οκτώ εκατομμύρια επιβάτες και αποτελεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του δικτύου της Fraport.

Ωστόσο, η εικόνα των δρομολογίων για το επόμενο διάστημα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Τα αιτήματα για τις διαθέσιμες χρονοθυρίδες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν σε περίπου δυόμισι μήνες.

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Στα δέκα χρόνια δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα, η Fraport έχει επενδύσει περισσότερα από 1,8 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των αεροδρομίων, ενώ οι ετήσιες επενδύσεις ανέρχονται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Πρόσθετες παρεμβάσεις σχεδιάζονται και για την Κέρκυρα. Σύμφωνα με τον κ. Βήλο, σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών επενδύσεων κατευθύνθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία, επίσης, προσφέρει οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση πτήσεων κατά τους χειμερινούς μήνες και σε περιφερειακούς προορισμούς.

Πιέσεις στα περιθώρια των αεροπορικών

Το αυξημένο κόστος καυσίμων επιβαρύνει τις αεροπορικές εταιρείες και περιορίζει τα περιθώρια κέρδους τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Βήλος, οι αναθεωρημένες προβλέψεις της ΙΑΤΑ τοποθετούν τα καθαρά κέρδη του κλάδου στα 23 δισ. δολάρια, από 41 δισ. που προβλέπονταν αρχικά.

Το καθαρό περιθώριο εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει από 3,9% σε 2%, ενώ το κέρδος ανά επιβάτη αναμένεται να μειωθεί από 9,10 σε 4,50 δολάρια. «Τα καύσιμα είναι πλέον το ένα τρίτο του κόστους του εισιτηρίου», σημείωσε.

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Σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, για το οποίο η Fraport έχει επενδύσει 125 εκατ. ευρώ, ο κ. Βήλος παραδέχθηκε ότι η κίνηση δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές είχαν επενδύσει στον προορισμό, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Στο δίκτυο της Fraport δραστηριοποιούνται πλέον 82 αεροπορικές εταιρείες, με συνδέσεις προς 44 χώρες μέσω 901 απευθείας δρομολογίων, εκ των οποίων τα 45 ήταν νέα. Η Ryanair έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, με 17,3%, ακολουθούμενη από την Aegean με 15,9%, την easyJet με 8,8%, την TUI με 7,5%, την Jet2.com με 6,3% και τη SKY express με 5,7%.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία παραμένουν οι βασικές αγορές προέλευσης των ξένων επιβατών.