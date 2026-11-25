Ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης σε επίσημη συνάντηση της ΕΕ.

Στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους διαβίωσης ανακοίνωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Εφάπαξ ενισχύσεις για παιδιά, χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά, με ορίζοντα εφαρμογής και την άνοιξη του 2027.



Νέα δέσμη μέτρων οικονομικής και κοινωνικής στήριξης, συνολικού ύψους άνω των 65 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επιχειρώντας να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις του κόστους ζωής.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται οι οικογένειες με παιδιά, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

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Κεντρική θέση στη νέα δέσμη καταλαμβάνει η παράταση, έως τις 31 Μαρτίου 2027, της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, ένα μέτρο με ευρύτερη επίδραση στο κόστος μετακίνησης και, κατ’ επέκταση, στις καθημερινές δαπάνες των πολιτών.

Παράλληλα, προβλέπεται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 100.000 ευρώ.

Το ποσό θα κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών: 100 ευρώ για το πρώτο, 150 για το δεύτερο, 200 για το τρίτο και επιπλέον 50 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εισαγωγή της CY ONE CARD, μιας προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας μέσω της οποίας θα καταβάλλονται στοχευμένες κοινωνικές παροχές.

Στην πρώτη φάση εφαρμογής, οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα λάβουν 200 ευρώ για την κάλυψη μέρους των δαπανών θέρμανσης και καυσίμων.

Πρόσθετη ενίσχυση προβλέπεται για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Δημοσίου Βοηθήματος, σε ύψος που αντιστοιχεί στο 80% των βασικών οικογενειακών αναγκών του Δεκεμβρίου.

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Αντίστοιχα, οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα λάβουν επιπλέον ποσό ίσο με το μηνιαίο επίδομά τους, με κατώτατο όριο τα 100 ευρώ.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται ακόμη ενισχύσεις 100 ευρώ για δικαιούχες πολύτεκνες μητέρες, μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα παιδιά, καθώς και πρόσθετες παροχές προς εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες.

Παρουσιάζοντας τις αποφάσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνέδεσε την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή, υπογραμμίζοντας ότι η ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας οφείλει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για την κοινωνία.

Όπως διαβεβαίωσε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, διατηρώντας τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων με κοινωνικά και δημοσιονομικά κριτήρια.