Η εμπορική διάθεση του νέου ηλεκτρικού μοντέλου αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά από την Ευρώπη και άλλες διεθνείς αγορές από το καλοκαίρι του 2027 σύμφωνα με την εταιρεία

Η Suzuki Motor Corporation προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του πρώτου της αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης, του ολοκαίνουργιου Ignis, μέσω διαδικτυακής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της εταιρείας, η εμπορική διάθεση και οι πωλήσεις του νέου αυτού μοντέλου αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά, αρχής γενομένης από την Ευρώπη αλλά και σε άλλες διεθνείς αγορές, από το καλοκαίρι του 2027. Το ολοκαίνουργιο Ignis σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε από τη Suzuki Motor Corporation βασιζόμενο στη συγκεκριμένη φιλοσοφία «Easy to Switch – το ιδανικό αυτοκίνητο πόλης για τη γειτονιά σας».

Το συγκεκριμένο όχημα αποτελεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο διαθέτει συμπαγείς διαστάσεις. Ο σχεδιασμός του συνδυάζει την ευκολία στη χρήση με επιδόσεις που κρίνονται κατάλληλες για τις καθημερινές μετακινήσεις των οδηγών. Παράλληλα, το εν λόγω μοντέλο επιτρέπει στους οδηγούς να πραγματοποιήσουν μια ομαλή μετάβαση από ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε ένα ηλεκτρικό όχημα. Επιπλέον, το ίδιο αυτοκίνητο διευκολύνει τη μετάβαση από ένα μεγαλύτερο όχημα σε ένα άλλο, το οποίο διαθέτει μικρότερο μέγεθος.

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Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέλιξης του νέου μοντέλου Ignis, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Οι δοκιμές αυτές έλαβαν χώρα σε ποικίλα και διαφορετικά περιβάλλοντα, ξεκινώντας από πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές και φτάνοντας έως δρόμους με στροφές, σε διάφορες χώρες αλλά και ειδικότερα στην Ευρώπη. Η εμπειρία αυτή πλαισιώνεται από την αθόρυβη λειτουργία και την ομαλή επιτάχυνση, στοιχεία τα οποία αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν την ηλεκτροκίνηση.