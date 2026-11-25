Μετά την απόφαση του συζύγου της να προχωρήσει στη δωρεά, κατέστη δυνατή η λήψη νεφρών, ήπατος και κερατοειδών, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς που τα έχουν ανάγκη.

Σε δωρεά οργάνων της 71χρονης συζύγου του, η οποία νοσηλευόταν με εγκεφαλικό θάνατο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο, προχώρησε ο σύζυγός της, δίνοντας τη δυνατότητα σε άλλους ανθρώπους να λάβουν μοσχεύματα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το οποίο επικαλείται τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», η διαδικασία λήψης των οργάνων ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 01:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου 2026.

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Μετά την απόφαση του συζύγου της να προχωρήσει στη δωρεά, κατέστη δυνατή η λήψη νεφρών, ήπατος και κερατοειδών, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς που τα έχουν ανάγκη.

Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της δότριας, ευχαριστώντας την παράλληλα για την απόφασή της σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεργάστηκαν οι ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, του Χειρουργείου και των Εργαστηρίων του Βενιζελείου, καθώς και οι εξειδικευμένες ομάδες λήψης και μεταμόσχευσης του Λαϊκού Νοσοκομείου και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Τον γενικό συντονισμό είχε η ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Βενιζελείου, υπό την καθοδήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η διοίκηση του νοσοκομείου ευχαρίστησε και συνεχάρη όλους τους επαγγελματίες υγείας που συμμετείχαν στη διαδικασία, αναγνωρίζοντας τον επαγγελματισμό, την επιστημονική τους επάρκεια και την αφοσίωσή τους.

«Η δωρεά οργάνων αποτελεί ύψιστη πράξη προσφοράς, αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Μέσα από αυτήν την πράξη, η απώλεια μετατρέπεται σε ζωή και ελπίδα στον συνάνθρωπό μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου.