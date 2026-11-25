Το 73,2% των καινούργιων αυτοκινήτων που πουλήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026 στην Ελλάδα ήταν SUV, με την αγορά να αναμένει το επόμενο διάστημα νέες αφίξεις μικρών μοντέλων

Σήμερα, τα οχήματα SUV εξακολουθούν να κατέχουν την κορυφή των προτιμήσεων στην αγορά του αυτοκινήτου. Στο πλαίσιο αυτό, οι αγοραστές δίνουν πλέον μεγαλύτερη προσοχή τόσο στις εκπομπές ρύπων των οχημάτων όσο και στο συνολικό κόστος συντήρησής τους. Για τον λόγο αυτό, τα νεότερα μοντέλα που χαρακτηρίζονται από χαμηλές εκπομπές ρύπων βρίσκονται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του κοινού. Τα εν λόγω οχήματα αποτελούν, όπως προκύπτει, μια ασφαλέστερη επιλογή για τους κατόχους τους σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Ταυτόχρονα, πολλά από τα πιο δημοφιλή SUV που πουλήθηκαν το 2022 και το 2023 αρχίζουν τώρα να εισέρχονται στην αγορά μεταχειρισμένων. Εάν είναι σε καλή κατάσταση σύμφωνα με τους αναλυτές κρατούν αρκετά υψηλά την μεταπωλητική τους αξία.

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Στην Ελλάδα η τάση δεν αλλάζει. Οι αγοραστές στρέφονται εδώ και πολλά χρόνια στα SUV, μοντέλα με πρακτικούς χώρους, πολλαπλές εκδόσεις και επιλογές σε εξοπλιστικά επίπεδα. Ειδικότερα, το Σεπτέμβριο του 2026, το 73,2% των καινούργιων αυτοκινήτων που πουλήθηκαν ήταν SUV, αυξάνοντας το μερίδιό τους κατά 2,4 μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Ιδίως τα μικρά SUV κατέλαβαν το 35,0% της συνολικής αγοράς για τον Σεπτέμβριο.

Οι αφίξεις που αναμένονται

Tο επόμενο διάστημα η αγορά θα κατακλυστεί από νέες παρουσίες, που θα προέρχονται από τα μικρά SUV. Αυτή είναι και η πιο δημοφιλής κατηγορία της ελληνικής αγοράς. Στις νέες παρουσίες που θα έρθουν είναι αυτή του νέου Hyundai Bayon που αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ μέσα στη χρονιά θα προστεθεί και υβριδική έκδοση. Επίσης, η αγορά θα ενισχυθεί από το νέο Nissan Juke, μοντέλο που για πρώτη φορά θα μπει στην πρίζα και θα γίνει αμιγώς ηλεκτρικό. Αναμένεται μέσα στο 2027.

Στη νέα ηλεκτρική τετράτροχη «παρέα» θα μπει και το νέο Volkswagen ID. Cross, που αναμένεται στην Ελλάδα έως τα τέλη του 2026. Επίσης, η αγορά θα έχει έως τα τέλη του 2026 το νέο Κινέζικο Lepas L4, που θα διευρύνει την γκάμα της νεοφερμένης μάρκας που ξεκίνησε την πορεία της με το μεγαλύτερο L8.