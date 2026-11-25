Η ελληνική ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 2026 μετά τις δύο νίκες της απέναντι στην Αίγυπτο και τον Παναμά

Τρίτο παιχνίδι στον όμιλο για την Ελλάδα με αντίπαλο το Κατάρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 στο Κατάρ.

Η Ελλάδα έχει νικήσει 2-1 την Αίγυπτο και με το ίδιο σκορ τον Παναμά και είναι ήδη στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 2026.

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Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ελλάδα: Γείτονας, Χαλδέζος, Πουλόπουλος, Τσίγκας, Ψυρούκης, Μπινιάρης, Παπαδάκης, Παπασαραφιανός, Σούβλατζης, Αργυρίου, Μπαϊραμίδης

Κατάρ: Μπάκρι, Ματέο, Αντχάμ, Σάμι, Τάχα, Χαντί, Αχμέντ, Ομάρ, Ντιαντίν, Μοσαϊν, Αμρ

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