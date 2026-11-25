Για τη δημιουργία και τη λειτουργία των νέων δομών έχουν εξασφαλιστεί συνολικά 28 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027, με χρηματοδότηση 1,4 εκατομμυρίων ανά Κέντρο

Στην ανάπτυξη 20 νέων Κέντρων Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για άτομα με άνοια και νόσο Αλτχσχάιμερ, καθώς και συναφείς διαταραχές, προχωρά το υπουργείο Υγείας, με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών φροντίδας και την υποστήριξη τόσο των ασθενών όσο και των οικογενειών τους. Οι νέες δομές, οι οποίες θα λειτουργούν με τη συνδρομή κινητών κλιμακίων, θα αναπτυχθούν σε 20 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας και θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες στους πολίτες.

Η δημιουργία τους έρχεται να καλύψει σημαντικές ανάγκες στη φροντίδα των ανθρώπων με άνοια, μιας νόσου που επιβαρύνει όχι μόνο τους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ιδιαίτερα οι άτυποι οικογενειακοί φροντιστές αναλαμβάνουν συχνά ένα δυσανάλογο ψυχικό, σωματικό και οικονομικό βάρος, χωρίς να έχουν πάντοτε πρόσβαση στην αναγκαία υποστήριξη.

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Τα νέα Κέντρα θα παρέχουν ημερήσια θεραπευτική φροντίδα, ανεξάρτητα από το στάδιο εξέλιξης της νόσου, καθώς και εξατομικευμένα προγράμματα θεραπευτικής και ψυχοκοινωνικής παρέμβασης. Στόχος είναι η διατήρηση των γνωστικών και λειτουργικών δεξιοτήτων των ασθενών, η ενίσχυση της αυτονομίας τους, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης και της πρόωρης ιδρυματοποίησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κατ’ οίκον φροντίδα. Μέσω των κινητών κλιμακίων, οι υπηρεσίες θα φτάνουν και στο σπίτι των ωφελούμενων, ιδίως στις περιπτώσεις όπου η μετακίνησή τους είναι δύσκολη ή αδύνατη. Παράλληλα, οι οικογένειες θα έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση, προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινής φροντίδας.

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Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, οι νέες μονάδες θα αναπτύξουν συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια στην παρακολούθηση και την υποστήριξη των ασθενών.

«Με τα 20 νέα Κέντρα Ημέρας, χτίζουμε ένα συνεκτικό δίκτυο φροντίδας για την Άνοια σε όλη τη χώρα, με έμφαση στην κοινοτική φροντίδα, τη συνέχεια της θεραπευτικής υποστήριξης και την ενεργό συμμετοχή της οικογένειας», δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Για τη δημιουργία και λειτουργία των 20 δομών έχουν εξασφαλιστεί συνολικά 28 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 1,4 εκατ. ευρώ ανά Κέντρο και καλύπτει τη λειτουργία του, μαζί με το αντίστοιχο κινητό κλιμάκιο, για χρονικό διάστημα 24 μηνών.

Ο χάρτης των 20 Κέντρων

Οι νέες δομές προβλέπεται να αναπτυχθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Λέσβου, Αιτωλοακαρνανίας, Φλώρινας, Πρέβεζας, Μαγνησίας, Λευκάδας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Λασιθίου, Κω, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας και Αχαΐας.