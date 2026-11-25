Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Στην ανάκληση κατεψυγμένων μπιφτεκιών κοτόπουλου προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), καθώς σε εργαστηριακούς ελέγχους εντοπίστηκε το παθογόνο βακτήριο Salmonella spp.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, στο πλαίσιο ελέγχων που διενήργησε, προχώρησε σε δειγματοληψία του προϊόντος «ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ HAMBURGER», κατεψυγμένου, βάρους 850 γραμμαρίων, με αριθμό παρτίδας Lot 18726.

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Το προϊόν φέρει ημερομηνία κατάψυξης 06/07/2026 και ημερομηνία ανάλωσης 06/07/2027 και παράγεται από την εταιρεία «ΜΕΑΤΚΑ ΑΕ».

Από τις εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο συγκεκριμένο δείγμα.

Κατόπιν των ευρημάτων, ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.