Την σκέψη να προχωρήσει σε αλλαγή σχηματισμού στο αυριανό παιχνίδι με τη Μίλαν επιβεβαίωσε εμμέσως με τις δηλώσεις του ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη συνέντευξη Τύπου.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε επίσης πως δεν θα κλάψει για τις απουσίες, ούτε θα αναζητήσει δικαιολογίες για τα προβλήματα που υπάρχουν, ενώ σημείωσε πως θα ήταν ωραίο να παίξει ο Μόντριτς για να τον δει ο κόσμος από κοντά.

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Υποστήριξε πως η Μίλαν είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, ο Ολυμπιακός τη σέβεται αλλά από τη στιγμή που παίζει εντός έδρας, θα παίξει για το τρίποντο.



Για το αν σκέφτεται την αλλαγή σχηματισμού: «Έχω σκεφτεί τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω την ομάδα, δεν έχω πρόβλημα να αλλάξω τον σχεδιασμό παρότι μου αρέσει να παίζω με έναν πιο ξεκάθαρο τρόπο αλλά δεν έχω πρόβλημα να προσαρμοστώ στις ανάγκες της ομάδας και πάνω στον αντίπαλο. Έχω σκεφτεί και έχω δοκιμάσει πράγματα και δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό που θα κάνω».



Για το ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Φρόιλερ: «Ρέτσος, Τουφάκης, Σα, Φίλης, διάλεξε όποιον θέλεις από αυτούς… Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καμία δικαιολογία, πρέπει να είμαστε σωστοί στις αποφάσεις μας και το σχήμα να είναι το πιο ανταγωνιστικό. Παίζουμε απέναντι σε μια τεράστια ομάδα όπως η Μίλαν που είναι υποψήφια να κερδίσει το Γιουρόπα Λιγκ, τη σεβόμαστε αλλά έχουμε και εμείς μεγάλες φιλοδοξίες, με τον κόσμο και τις δυνάμεις μας θέλουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί μπορούμε».



Για το ότι ο Αμορίμ χαρακτήρισε το ματς ζωής και θανάτου, τι τίτλο θα έδινε αυτός: «Το ίδιο ακριβώς, ζωής και θανάτου»

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Για το αν του έχει συμβεί ξανά στην καριέρα του να έχει τόσες απουσίες μαζεμένες: «Δεν θα ψάξω δικαιολογίες, δεν θα απογοητευτούμε ούτε θα πούμε πως δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Θα φέρουμε τρία παιδιά από την ακαδημία, δεν είμαι προπονητής που απογοητεύομαι όταν μου λείπουν παίκτες, ούτε θα βάλω τα κλάματα γιατί μου λείπουν συγκεκριμένα ονόματα, αυτό που έχει σημασία είναι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τον κόσμο που θα μας δει και θα έρθει να μας υποστηρίξει»

Για το τι θα ζητήσει αύριο από τους παίκτες του: «Αυτό που θέλω είναι να βγάλουμε προσωπικότητα, χαρακτήρα, είμαστε Ολυμπιακός, μια πολύ μεγάλη ομάδα και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη βραδιά μπροστά στον κόσμο μας. Αυτό τα λέει όλα».

Για το αν είναι χαρούμενος που θα λείπει ο Μόντριτς: «Έχω παίξει πολλές φορές εναντίον του, είναι πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής, έχω αντιμετωπίσει πολλές βερσιόν του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Κρίμα που δεν έρχεται ο Μόντριτς να τον απολαύσει ο κόσμος, είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη απουσία για τη Μίλαν».

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Αν θα ήταν θετικό αποτέλεσμα και η ισοπαλία στο αυριανό ματς: «Παίζουμε για να κερδίσουμε. Μετά το τέλος του ματς, θα μπορώ να σας πω αν θα ήταν καλό αποτέλεσμα μια ισοπαλία ή κακό, με βάση την εικόνα του αγώνα. Η Μίλαν δεν παύει να είναι ένας μεγάλος αντίπαλος που έχει τον σεβασμό μας, δεν έχει σημασία που μέχρι τώρα δεν τα πάει καλά αλλά μπορεί ακόμη να περάσει. Είμαστε Ολυμπιακός, παίζουμε στο γήπεδό μας και θέλουμε τους τρεις βαθμούς. Μετά το τέλος του αγώνα θα μπορέσω να σας πω όμως ποιο θα ήταν το καλό αποτέλεσμα».