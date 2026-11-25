Ξαφνικό και σοβαρό πρόβλημα στον ΟΦΗ, παραμονές της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ, με τον Αχιλλέα Πούγγουρα, ο οποίος έκανε επέμβαση οξείας σκωληκοειδίτιδας

Το απόλυτο σοκ για τον ΟΦΗ και τον Αχιλλέα Πούγγουρα παραμονές της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ για την League Phase του Europa League.

O έμπειρος αμυντικός διαγνώστηκε με οξεία σκωληκοειδίτιδα και χειρουργήθηκε εκτάκτως και ευχώ όλων είναι να βρίσκεται απόλυτα καλά στην υγεία του, έπειτα από τη συγκεκριμένη επέμβαση.

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Παραμένει άγνωστο το πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις της κρητικής ομάδας. Το σίγουρο είναι πως ο Χρήστος Κόντης θα τον στερηθεί στα προσεχή παιχνίδια, αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ για το Γιουρόπα Λιγκ την Πέμπτη (26/11) το βράδυ.