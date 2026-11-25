Ο Λορέντσο Πιρόλα μίλησε για το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μίλαν και ξεκαθάρισε πως μόνος στόχος για την ομάδα του είναι η νίκη.

Λόγω του παρελθόντος του στην Ίντερ ο Ιταλός αμυντικός δέχθηκε και πολλές ερωτήσεις για τους «ροσονέρι» τονίζοντας πως είναι μεγάλη ομάδα με ποιότητα.

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Αναλυτικά τα όσα είπε ο Λορέντσο Πιρόλα στη Συνέντευξη Τύπου

Για το τι μπορεί να υποσχεθεί στον κόσμο: «Μπορώ να υποσχεθώ ότι όπως σε κάθε αγώνα θα δώσουμε τα πάντα για αυτή την ομάδα, αύριο είναι άλλη μια σημαντική ευρωπαϊκή βραδιά και παίζουμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο αλλά θέλουμε στο τέλος της βραδιάς να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το αν έχει έξτρα κίνητρο απέναντι στη Μίλαν καθώς είναι ένα παιδί της Ίντερ: «Για εμένα ήταν 4 πολύ σημαντικά χρόνια στην Ίντερ, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία να παίζεις με τη Μίλαν αντίπαλος αλλά το σημαντικότερο είναι οι βαθμοί, να κερδίσουμε δηλαδή το παιχνίδι».

Για τη μεγαλύτερη πίεση που εχει η Μίλαν για τη νίκη: «Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικός αγώνας και για τους δύο, είμαστε πιο μπροστά στη βαθμολογία αλλά η σημασία του αγώνα είναι η ίδια και για εμάς και για τη Μίλαν. Παρόλα αυτά, θέλουμε να πάμε στους 13 πόντους και να κοιτάξουμε ακόμη ψηλότερα».

Μια σύγκριση της τωρινής Μίλαν με αυτή των προηγούμενων ετών: «Όπως και αν είναι η Μίλαν, έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και είναι μεγάλη ομάδα. Θα κάνουμε όμως τα πάντα για να καταφέρουμε να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι».

Τι αγώνα περιμένει αύριο και πώς βλέπει τη Μίλαν στο πρωτάθλημα: «Θα είναι πολύ δύσκολο ματς, με ένταση, μονομαχίες και ανταγωνισμό. Ξεκίνησε η Μίλαν αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες αρκετά δυνατά, οπότε αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προβλέψω πώς θα πάει το πρωτάθλημα»