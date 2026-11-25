Συγκλονίζουν οι επισκέψεις των γονιών του Γιώργου Μαζωνάκη στην τελευταία κατοικία του, ενώ η αδελφή του ζητά να σταματήσουν οι ψεύτικες φωτογραφίες AI

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έρχονται στο φως μέσα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, με την ποσότητα προποφόλης που εντοπίστηκε στον οργανισμό του να προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν σε ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις», στις μεταθανάτιες μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, 0,53 ml προποφόλης στον οργανισμό του αδικοχαμένου καλλιτέχνη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Όπως αναφέρθηκε, η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να του χορήγησε αρχικά μιδαζολάμη και στη συνέχεια προποφόλη, χωρίς να υπάρχει παρουσία αναισθησιολόγου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα συμπεράσματα της έκθεσης του καθηγητή Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Νίκου Ράικου. Όπως επισημαίνεται, η προποφόλη θεωρείται ο βασικός παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει άπνοια, ενώ η μιδαζολάμη, σε συνδυασμό με το ισχυρό διεγερτικό και τις υπόλοιπες ουσίες που εντοπίστηκαν, φέρεται να είχαν ήδη περιορίσει τις καρδιακές εφεδρείες του τραγουδιστή.

Με άλλα λόγια, όταν άρχισε να μειώνεται το οξυγόνο στο αίμα του, ο οργανισμός του είχε πλέον περιορισμένες δυνατότητες να αντέξει τις συνέπειες της άπνοιας.

Ραγίζουν καρδιές οι γονείς του στο μνήμα του

Την ίδια ώρα, συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τις επισκέψεις των γονιών του Γιώργου Μαζωνάκη στην τελευταία κατοικία του, καθώς η οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια του αγαπημένου της προσώπου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Για ακόμη μία Κυριακή, οι γονείς του τραγουδιστή βρέθηκαν στο μνήμα του, όπου άναψαν το καντήλι, θυμιάτισαν, προσκύνησαν και προσευχήθηκαν στη μνήμη του.

Στα πλάνα που μετέδωσε το Star σήμερα Τετάρτη (25/11), οι δύο γονείς εμφανίζονται να φτάνουν μαζί στο σημείο και να στέκονται μπροστά στον τάφο του παιδιού τους, σε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, οι επισκέψεις τους έχουν γίνει πλέον σχεδόν εβδομαδιαία συνήθεια.

Ιδιαίτερα σπαρακτική ήταν η περιγραφή για τη μητέρα του τραγουδιστή, η οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία δημοσιογράφου, έδειχνε να βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης σύγχυσης και να μην ξέρει πώς να διαχειριστεί τη στιγμή μπροστά στο μνήμα του γιου της.

«Αυτή η μάνα γύρω από το μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ήξερε πού να πάει, δεν ήξερε τι να κάνει», ήταν η χαρακτηριστική περιγραφή που μεταφέρθηκε στην εκπομπή, αποτυπώνοντας το μέγεθος του πόνου της οικογένειας.

Διαφήμιση

Η έκκληση της αδελφής του Μαρίας για τις ψεύτικες φωτογραφίες AI

Στο ίδιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ έγινε αναφορά και στην έκκληση της αδελφής του τραγουδιστή, Μαρίας Μαζωνάκη, για τις εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούνται και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με πρωταγωνιστή τον αδελφό της.

Η ίδια ζήτησε από όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη να επιλέγουν αυθεντικό φωτογραφικό υλικό που υπάρχει ήδη διαθέσιμο, αντί να δημιουργούν ψεύτικες απεικονίσεις μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

«Και σταματήστε να χρησιμοποιείτε ψεύτικες φωτογραφίες φτιαγμένες από το AI», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα της Μαρίας Μαζωνάκη, η οποία θέλησε με αυτόν τον τρόπο να βάλει φρένο στη διακίνηση παραποιημένων εικόνων του αδελφού της.