Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα, στις 20 Οκτωβρίου, το μνημόνιο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, το οποίο υπεγράφη το 2019 από την τότε Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης και την Τουρκία.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ολοκλήρωσε τη διαδικασία επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει παράνομο και άκυρο, με τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της χώρας. Την εξέλιξη μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, επικαλούμενο την κρατική τηλεόραση TRT.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η συμφωνία αποτελείται από έξι άρθρα και δύο παραρτήματα. Τα όρια της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας καθορίζονται βάσει 36 γεωγραφικών συντεταγμένων, οι οποίες κατανέμονται ισομερώς μεταξύ των ακτών των δύο χωρών.

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Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, εάν ένα από τα δύο μέρη αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα για την οριοθέτηση ΑΟΖ και οι συνομιλίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις καθορισμένες συντεταγμένες, οφείλει να ενημερώσει το άλλο μέρος και να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις μαζί του.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης κοινών ρυθμίσεων για την εκμετάλλευση φυσικών πόρων που ενδέχεται να εκτείνονται εκατέρωθεν των ορίων των ΑΟΖ των δύο χωρών.

Τα άρθρα που αφορούν την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων, καθώς και τα σχετικά παραρτήματα, εξαιρούνται από τον μηχανισμό αναθεώρησης και τροποποίησης που προβλέπει η συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα, στις 20 Οκτωβρίου, το μνημόνιο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, το οποίο υπεγράφη το 2019 από την τότε Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης και την Τουρκία. τιτλος

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Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ολοκλήρωσε τις διαδικασίες επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, με τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της χώρας, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση TRT.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η συμφωνία αποτελείται από έξι άρθρα και δύο παραρτήματα. Τα όρια της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας καθορίζονται βάσει 36 γεωγραφικών συντεταγμένων, οι οποίες κατανέμονται ισομερώς μεταξύ των ακτών των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, εάν ένα από τα δύο μέρη αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα για την οριοθέτηση ΑΟΖ και οι συνομιλίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις καθορισμένες συντεταγμένες, οφείλει να ενημερώσει το άλλο μέρος και να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις μαζί του.

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Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης κοινών ρυθμίσεων για την εκμετάλλευση φυσικών πόρων που ενδέχεται να εκτείνονται εκατέρωθεν των ορίων των ΑΟΖ των δύο χωρών.

Τα άρθρα που αφορούν την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων, καθώς και τα σχετικά παραρτήματα, εξαιρούνται από τον μηχανισμό αναθεώρησης και τροποποίησης που προβλέπει η συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα, στις 20 Οκτωβρίου, το μνημόνιο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, το οποίο υπεγράφη το 2019 από την τότε Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης και την Τουρκία.

Η απόφαση είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Αθήνας, με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να επισημαίνει ότι η έγκριση του μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή δεν επηρεάζει τον «παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα» του, υπογραμμίζοντας ότι αυτό αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες.