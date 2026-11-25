Οι υπόλοιποι διεθνείς που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα θα ενσωματωθούν στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης πριν από την αναμέτρηση με τη Γεωργία στο T-Center

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος που ανεβάζει στροφές ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Γεωργία.

Στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης (26/11), θα ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι παίκτες της Ευρωλίγκα, προκειμένου να βοηθήσουν τη «γαλανόλευκη» στα ματς των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

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Αναλυτικά η ενημέρωση από πλευράς Ομοσπονδίας:

«Με την προσθήκη του Αντώνη Καραγιαννίδη συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών εν όψει της αυριανής (26/11, 20.00) αναμέτρησης με τη Γεωργία στο T-Center.

Οι υπόλοιποι παίκτες των ομάδων Ευρωλίγκας θα ενσωματωθούν στην αυριανή πρωινή προπόνηση που θα προηγηθεί του αγώνα».