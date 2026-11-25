Το νέο αφιέρωμα εξετάζει τις διαδοχικές χρήσεις, τις πολιτικές επιλογές και τις αντιλήψεις που καθόρισαν την τύχη των οθωμανικών μνημείων σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη και η Ρόδος

Το νέο αφιέρωμα «Τα οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα: Ρήξεις και συνέχειες» επιστρέφει σε κτίρια που εξακολουθούν να αποτελούν μέρος του ελληνικού τοπίου, αλλά και μιας σύνθετης, αμφίθυμης ιστορικής μνήμης.

Από τη Θεσσαλονίκη και την πρόσφατη απόδοση στην πόλη του τεμένους Χαμζά Μπέη μέχρι το Ναύπλιο και τη Ρόδο τα κείμενα των ιστορικών εξετάζουν τις διαδοχικές χρήσεις, τις πολιτικές επιλογές και τις αντιλήψεις που καθόρισαν την τύχη αυτών των μνημείων.

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Μια περιήγηση στην οθωμανική κληρονομιά της χώρας, που θέτει το ερώτημα τι επιλέγουμε να διασώσουμε από το παρελθόν μας και τι αφήνουμε να χαθεί.

Μην χάσετε το 21ο τεύχος του περιοδικού «ΙΣΤΟΡΙΕΣ», αυτό το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ.