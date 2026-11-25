Το συνολικό κόστος των μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων εκτιμάται σε 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027, ενώ αναμένεται να φτάσει τα 11,45 δισεκατομμύρια το 2030

Μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, αύξηση των συντάξεων κατά 2,9%, κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ έως το 2028, νέες φοροελαφρύνσεις, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χιλιάδες οικισμούς και το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» περιλαμβάνουν ο Προϋπολογισμός του 2027 και ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός 2027-2030, που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το συνολικό κόστος των κυριότερων μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων εκτιμάται σε 7,3 δισ. ευρώ για το 2027, ενώ αυξάνεται σταδιακά, φτάνοντας τα 11,45 δισ. ευρώ το 2030.

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Οι παρεμβάσεις διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις κεντρικούς άξονες:

Την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Την ενίσχυση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων.

Την άσκηση στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής, με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία.

Την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυξήσεις μισθών και συντάξεων – Ποιοι κερδίζουν

Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ

Στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 920 ευρώ σήμερα στα 1.000 ευρώ έως το 2028 και στα 1.300 ευρώ με τις τριετίες. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028.

Συνολικά, η αύξηση του κατώτατου μισθού σε σχέση με το 2021, όταν ανερχόταν στα 650 ευρώ, θα φτάσει το 54%. Η αναπροσαρμογή θα συμπαρασύρει προς τα πάνω σειρά επιδομάτων και παροχών, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας και την αμοιβή των υπερωριών.

Παράλληλα, από την 1η Απριλίου 2027 μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές θα διαμορφωθούν στο 34,66%, εκ των οποίων το 12,87% θα αφορά τον εργαζόμενο και το 21,79% τον εργοδότη.

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Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο

Από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται σε μόνιμη βάση επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς. Το καθαρό ποσό θα κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας, την ηλικία, το εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 433 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι βασικοί μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστούν οριζόντια τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Αύξηση συντάξεων κατά 2,9% και μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται οριζόντια αύξηση των συντάξεων, η οποία εκτιμάται στο 2,9%, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Το δημοσιονομικό κόστος της αύξησης υπολογίζεται σε 850 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, από τον Νοέμβριο του 2026 η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 2,2 εκατομμύρια, με την προσθήκη 270.000 νέων δικαιούχων.

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Την ενίσχυση θα λαμβάνουν επίσης οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Επιπλέον, προβλέπεται η κατάργηση της περικοπής κατά 50% στις συντάξεις λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της τριετίας.

Φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες, αγρότες και τρίτεκνους

Αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών

Από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή για τις φορολογικές δηλώσεις του 2027, θεσπίζεται πλαίσιο απαλλαγής των συνεπών ελεύθερων επαγγελματιών από τις προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τη μισθοδοσία και τον κύκλο εργασιών.

Οι προϋποθέσεις αφορούν την πλήρη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών, την υποβολή στοιχείων στο myDATA, την απουσία εργατικών ή φορολογικών παραβάσεων κατά την τελευταία πενταετία και την έγκαιρη υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Περίπου 156.000 ατομικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται σήμερα με τις συγκεκριμένες προσαυξήσεις.

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Παράλληλα, επεκτείνεται η μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για ατομικές επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς, ενώ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τους εκμεταλλευτές ταξί.

Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για αγρότες

Από το φορολογικό έτος 2026 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα έως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Για έναν αγρότη χωρίς παιδιά, το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ, με μέγιστο ετήσιο φορολογικό όφελος 2.900 ευρώ.

Το μέτρο αφορά 47.091 αγρότες.

Αφορολόγητο 25.364 ευρώ για τρίτεκνους

Από το φορολογικό έτος 2027 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για όσους έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα.

Το αφορολόγητο εισόδημα αυξάνεται από 14.364 ευρώ σε 25.364 ευρώ, με μέγιστο ετήσιο όφελος 1.800 ευρώ.

Το μέτρο αφορά 86.927 τρίτεκνους, εκ των οποίων οι 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

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Για τους μισθωτούς, η μείωση της παρακράτησης φόρου θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2028.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και μείωση της προκαταβολής φόρου

Σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις προβλέπονται και για τις επιχειρήσεις. Το τέλος επιτηδεύματος καταργείται πλήρως από το 2027 για τα νομικά πρόσωπα στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, με 121.922 επιχειρήσεις να ωφελούνται.

Στην Αττική θα μειωθεί κατά 50% το 2028 και θα καταργηθεί οριστικά το 2029.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προκαταβολή φόρου μειώνεται από το 55% στο 50% από το φορολογικό έτος 2027.

Για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 50%, με αφετηρία το φορολογικό έτος 2028.

Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2027 επιταχύνονται οι αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με τη σχετική περίοδο να περιορίζεται από τα δέκα στα έξι έτη.

Στεγαστικό: «Σπίτι μου ΙΙΙ», επιστροφή ενοικίου και κατάργηση ΕΝΦΙΑ

Νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» ύψους 2 δισ. ευρώ

Με διευρυμένα κριτήρια θεσμοθετείται το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» για την αγορά πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων.

Κριτήριο Νέο όριο Ηλικία δικαιούχων Έως 55 ετών Εμπορική αξία ακινήτου Έως 300.000 ευρώ Ύψος δανείου Έως 230.000 ευρώ Προσαύξηση εισοδηματικών ορίων ανά τέκνο 7.000 ευρώ Συνολικός προϋπολογισμός 2 δισ. ευρώ

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα διαθέσιμα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Πενταπλασιάζεται ο φόρος μεταβίβασης για φορολογικούς κατοίκους τρίτων χωρών

Από τον Ιούλιο του 2027 ο φόρος μεταβίβασης για την αγορά κατοικίας από φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται από 3% σε 15%. Με την εισφορά υπέρ των δήμων, ο τελικός συντελεστής θα ανέρχεται σε 15,45%.

Στόχος του μέτρου είναι ο περιορισμός της πίεσης στις τιμές των ακινήτων και η ευκολότερη πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων στη στέγη.

Επιστροφή ενοικίου σε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά

Από τον Νοέμβριο του 2026 διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου, ώστε να καλύπτεται το 85% των ενοικιαστών.

Τα νέα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα Άγαμοι 25.000 ευρώ Έγγαμοι χωρίς παιδιά 35.000 ευρώ Έγγαμοι με ένα παιδί 40.000 ευρώ Έγγαμοι με δύο παιδιά 45.000 ευρώ Έγγαμοι με τρία παιδιά 50.000 ευρώ Μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί 39.000 ευρώ

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Παράλληλα, θεσπίζεται ετήσια οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιστροφής δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια.

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε 12.860 οικισμούς

Από το 2027 απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαμένουν σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων.

Το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία και τις περιφερειακές ενότητες που εφάπτονται με τα χερσαία σύνορα της χώρας.

Εξαιρούνται οι οικισμοί της Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Η διεύρυνση του μέτρου αφορά 136 επιπλέον οικισμούς και περίπου 65.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ συνολικά η απαλλαγή καλύπτει 12.860 οικισμούς.

Επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά – Κρατική συνεισφορά έως 1.200 ευρώ τον χρόνο

Μία από τις σημαντικότερες νέες δημογραφικές παρεμβάσεις αποτελεί η καθιέρωση του Επενδυτικού Λογαριασμού Νέας Γενιάς από το 2027.

Οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για τα παιδιά τους κατά τα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννησή τους.

Το κράτος θα συνεισφέρει ποσό ίσο με εκείνο που καταθέτει ο γονέας, έως 1.200 ευρώ ετησίως, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του παιδιού.

Το ανώτατο ποσό προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του δημοσιονομικού προγραμματισμού, με απόδοση 3%-5%, το σωρευμένο κεφάλαιο κατά την ενηλικίωση θα μπορούσε να φτάσει τις 64.000-77.000 ευρώ, με συνολική γονική συνεισφορά 24.600 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες αποδόσεις αποτελούν εκτιμήσεις και όχι εγγυημένο επενδυτικό αποτέλεσμα.

Αυξήσεις αναπηρικών επιδομάτων και μειώσεις ΦΠΑ

Από τον Ιανουάριο του 2027 καθιερώνεται η ετήσια αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ, με βάση την αύξηση του ΑΕΠ και τον πληθωρισμό.

Το μέτρο αφορά 218.000 δικαιούχους.

Παράλληλα, αυξάνεται η αποζημίωση των voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς, διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια και αυξάνεται η αποζημίωση σίτισης των φοιτητών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 μειώνεται επίσης ο ΦΠΑ από 24% σε 14% στα είδη γυναικείας υγιεινής και στις πάνες ακράτειας ενηλίκων.

Ρεύμα: Στόχος η μείωση των τιμών έως 30%

Σταδιακή μείωση της λιανικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας έως και 30% κατά την περίοδο 2027-2029 προβλέπει ο δημοσιονομικός σχεδιασμός, μέσω επενδύσεων στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας.

Μεταξύ των κυριότερων παρεμβάσεων περιλαμβάνονται η μείωση κατά 50% της πρώτης κλίμακας χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τις οικιακές παροχές από την 1η Ιανουαρίου 2027, νέα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, επιδοτήσεις για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και επέκταση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Ειδικότερα, προγραμματίζονται:

Πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ΑΠΕ ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες ύψους 200 εκατ. ευρώ, με 100.000 δικαιούχους.

Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης για 10.000 δικαιούχους στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Ενεργειακή αναβάθμιση 109 δημόσιων και πανεπιστημιακών κτιρίων, ύψους 117 εκατ. ευρώ.

Ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολικών μονάδων και δομών προσχολικής αγωγής, ύψους 45 εκατ. ευρώ.

Η προβλεπόμενη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος αποτελεί εκτίμηση για το συνδυαστικό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και όχι οριζόντια έκπτωση στους λογαριασμούς.

Χρηματοδότηση 5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δύο νέα προγράμματα αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν με πόρους ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Πρόκειται για δανειοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,1 δισ. ευρώ και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Με τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος, τα δύο προγράμματα αναμένεται να κινητοποιήσουν συνολικά δάνεια ύψους 5 δισ. ευρώ.

Το κόστος των νέων μόνιμων μέτρων εκτιμάται σε 605 εκατ. ευρώ το 2026, σε 2,28 δισ. ευρώ το 2027 και αυξάνεται σταδιακά στα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030.