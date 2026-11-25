Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο αριθμός των παιδιών που νοσηλεύονται με εισαγγελική εντολή έχει φτάσει στα 52, με τον ίδιο να δηλώνει πως «δεν είναι διαχειρίσιμη αυτή η κατάσταση»

Προβληματισμός έχει προκληθεί για την προστασία ανηλίκων που φιλοξενούνται στα νοσοκομεία με εισαγγελική παρέμβαση, μετά από την καταγγελία του πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου για έναν 15χρονο που έφυγε από το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από χειρουργείο την Τετάρτη (25/11).

Ο 15χρονος, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης τραυματισμένος από μαχαιριά στον γλουτό και κρίθηκε ότι έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργείο.

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Όπως αναφέρει, η μητέρα του νεαρού – ο οποίος δηλώθηκε ως 15 ετών, αλλά εκτιμάται από εργαζομένους ότι είναι μικρότερος – αποχώρησε από το νοσοκομείο λίγο μετά την άφιξή τους, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και ζήτησε από το προσωπικό να ειδοποιηθεί σε περίπτωση που η γυναίκα επιστρέψει.

Η απόδραση με τους ορούς και τις γάζες

Το πρωί της επόμενης ημέρας, το παιδί κατάφερε να διαφύγει από το νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι έφερε ακόμη τους ορούς και τις γάζες από την επέμβαση. Η φυγή του έγινε αντιληπτή από εργαζομένους, με έναν γιατρό και έναν φύλακα να το καταδιώκουν μέχρι τον δρόμο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να το ακινητοποιήσουν.

Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, η οποία αναζητά τον ανήλικο. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, όταν εντοπιστεί, θα επιστρέψει στο νοσοκομείο με νέα εισαγγελική εντολή.

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Ο ανήλικος ήταν ήδη γνωστός στις υπηρεσίες των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων, καθώς είχε φιλοξενηθεί στο παρελθόν τόσο στο Παίδων «Αγία Σοφία» όσο και στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», έπειτα από εισαγγελικές εντολές.

«Η κατάσταση πια με τα εισαγγελικά παιδιά έχει εντελώς ξεφύγει»

Ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ κατήγγειλε επίσης ότι πλέον ο αριθμός των παιδιών που νοσηλεύονται με εισαγγελική εντολή έχει φτάσει στα 52 και ότι «δεν είναι διαχειρίσιμη αυτή η κατάσταση.

Επιτέλους προστατέψτε τα κακοποιημένα παιδιά και πάψτε να τα παρκάρετε στα νοσοκομεία», τονίζοντας ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο δομών κοινωνικής προστασίας.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, να διασφαλίσει την προστασία των κακοποιημένων και ευάλωτων παιδιών και να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα παιδιατρικά νοσοκομεία ως χώρους προσωρινής φιλοξενίας.