Στην εισαγγελία οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση με την έκδοση εικονικών αποζημιώσεων για υπηρεσιακές μετακινήσεις ενστόλων ζημιώνοντας τα ταμεία του Δημοσίου μέσω πλαστών παραστατικών για διαμονή και τη διανυκτέρευση των ενστόλων σε υπηρεσίες εκτός έδρας. Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Δεκαέξι από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση από την οποία το Δημόσιο ζημιώθηκε με πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ

Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι είκοσι συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής σε ένστολους, από την οποία το Δημόσιο ζημιώθηκε με πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ.

Δεκαέξι από αυτούς αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο ανακριτή.

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Η δικογραφία διαχωρίστηκε, με τους υπόλοιπους τέσσερις που αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες να παραπέμπονται για εξηγήσεις στο στρατοδικείο.

Σε βάρος των 16 κατηγορουμένωνο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για:

Διεύθυνση, συγκρότηση κι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Συνέργεια από κοινού σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος