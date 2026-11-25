Ο Πορτογάλος επιθετικός έθεσε ως βασικό προσωπικό του στόχο την επιστροφή στην εθνική ομάδα, ενώ παράλληλα εξήρε την ποιότητα του προπονητή της Μίλαν Ρούμπεν Αμορίμ

Ο Ζότα Σίλβα περιμένει με ανυπομονησία τη μεγάλη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/11, 19:45), με τον Πορτογάλο επιθετικό να μιλά στον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο για την ευρωπαϊκή πρόκληση των «ερυθρόλευκων», τη δική του παρουσία στην ομάδα, αλλά και τον προπονητή των Ιταλών, Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο επιθετικός των Πειραιωτών χαρακτήρισε τη συνάντηση δύο ιστορικών συλλόγων ως ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού, εκφράζοντας τον σεβασμό του για τη δυναμική και την ιστορία της Μίλαν.

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«Θα είναι ένα σπουδαίο ματς, ανάμεσα σε δύο ομάδες που συνήθως αγωνίζονται στο Champions League. Η Μίλαν είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος με τεράστια ιστορία. Είναι μια ομάδα που όλοι σεβόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αλλαγή που βρήκε στον Ολυμπιακό και ο στόχος της εθνικής

Ο Ζότα Σίλβα στάθηκε και στη δική του αγωνιστική παρουσία μετά την ένταξή του στον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως έχει αισθανθεί την εμπιστοσύνη τόσο των ανθρώπων της ομάδας όσο και των φιλάθλων.

«Για δύο σεζόν έπαιζα λιγότερο, αλλά εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Νιώθω ότι με εκτιμούν όλοι στην ομάδα, καθώς και οι φίλαθλοι, και θέλω απλώς να ανταποδώσω αυτή την αγάπη με καλές εμφανίσεις και πολλά γκολ.

Θέλω να συνεχίσω να παίζω καλά, αλλά πάνω απ’ όλα να κερδίζω και να βοηθάω την ομάδα. Σε προσωπικό επίπεδο, ανυπομονώ πραγματικά να επιστρέψω στην εθνική ομάδα. Είναι ένας από τους βασικούς μου στόχους», υπογράμμισε.

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Το εγκώμιο στον Αμορίμ και η επικίνδυνη Μίλαν

Ο Πορτογάλος επιθετικός αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θετικά λόγια στον προπονητή της Μίλαν, Ρούμπεν Αμορίμ, ενώ ανέλυσε και τα στοιχεία που κάνουν τους «ροσονέρι» επικίνδυνους ενόψει της αναμέτρησης στο Φάληρο.

«Δύο ιστορικές και σημαντικές ομάδες. Όπως κι εμείς, έτσι κι εκείνοι διανύουν μια καλή σεζόν. Σίγουρα θα θελήσουν να παλέψουν για την πρόκριση στην επόμενη φάση στην Ευρώπη. Διαθέτουν παίκτες εξαιρετικής ποιότητας, ανάμεσά τους πολλούς διεθνείς και αρκετούς παίκτες με μεγάλη εμπειρία. Ο Αμορίμ είναι ένας φανταστικός προπονητής και δεν χρειάζεται συστάσεις.

Φέτος, η Μίλαν έχει δείξει μεγάλη επικινδυνότητα στην επίθεση, διατηρώντας παράλληλα την ισορροπία σε κάθε φάση του παιχνιδιού. Θα πρέπει να είμαστε οργανωμένοι αμυντικά, αλλά και ρεαλιστές και έξυπνοι όταν κάνουμε επίθεση.

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Γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε. Με ταπεινότητα, θα είμαστε έτοιμοι να πραγματοποιήσουμε μια καλή εμφάνιση απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο», σημείωσε.

Η πρόοδος του Ολυμπιακού με τον Αλγουαθίλ

Τέλος, ο Ζότα Σίλβα μίλησε για την αγωνιστική εξέλιξη του Ολυμπιακού υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη βελτίωση της ομάδας, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζει τις απαιτήσεις του συλλόγου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την πρόοδο που έχουμε σημειώσει το τελευταίο διάστημα. Νιώθω ότι έχουμε ωριμάσει πολύ ως σύνολο, γνωριζόμαστε όλο και καλύτερα μεταξύ μας και νιώθουμε άνετα με τη φιλοσοφία παιχνιδιού του προπονητή. Διανύουμε μια καλή περίοδο, αλλά δεν τρέφουμε αυταπάτες. Αυτός ο σύλλογος απαιτεί να δουλεύουμε πάντα σκληρά και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να χαλαρώσει. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά και να κυνηγήσουμε τους στόχους μας, ξεκινώντας από το παιχνίδι της Πέμπτης».