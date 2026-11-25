Η παρουσία τους έγινε αντιληπτή από μέλος του προσωπικού της κατοικίας

Έξι ζευγάρια μανικετόκουμπα και ένα ρολόι φέρονται να αφαίρεσαν οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη διάρρηξη στην εξοχική κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δύο άνδρες, αλβανικής καταγωγής, Μίργκεν Ντόκου, 34 ετών, και Αρίλεν Ντότσι, 32 ετών, παρουσιάστηκαν την Τετάρτη ενώπιον δικαστηρίου στο Νόριτς, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διάρρηξη και παράνομη είσοδο σε προστατευόμενο χώρο του βασιλικού κτήματος του Σάντρινγκχαμ.

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Οι εισαγγελικές Αρχές ανέφεραν ότι το βράδυ της Δευτέρας εντοπίστηκε έξω από την κατοικία και τρίτο άτομο, το οποίο εξακολουθεί να αναζητείται.

Πώς έγινε η διάρρηξη



Σύμφωνα με την εισαγγελική περιγραφή, οι δράστες αναρριχήθηκαν σε υδρορροή του κτηρίου και εισέβαλαν στο δωμάτιο-γκαρνταρόμπα του πριγκιπικού ζεύγους.

Η παρουσία τους έγινε αντιληπτή από μέλος του προσωπικού της κατοικίας. Οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν αργότερα σε δασώδη περιοχή, περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το κτήριο, και συνελήφθησαν.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί από τις εισαγγελικές Αρχές η απαραίτητη έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Βρετανίας για την άσκηση δίωξης σχετικά με την παράνομη είσοδο σε προστατευόμενο χώρο.

Το γαμήλιο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ



Η διάρρηξη σημειώθηκε στο Άνμερ Χολ, μια κατοικία δέκα υπνοδωματίων, την οποία η βασίλισσα Ελισάβετ είχε προσφέρει ως γαμήλιο δώρο στον Ουίλιαμ και την Κέιτ το 2011.

Κατά τον χρόνο της διάρρηξης, η κατοικία ήταν άδεια. Το πριγκιπικό ζεύγος τη χρησιμοποιεί για τις διακοπές και τις σύντομες αποδράσεις του, ενώ ως κύρια κατοικία του έχει το κτήμα του κάστρου του Ουίνδσορ, δυτικά του Λονδίνου.

Εκπρόσωπος του πρίγκιπα Ουίλιαμ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δεν υπάρχει σχολιασμός για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια.