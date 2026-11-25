Οι εργασίες για τη δημιουργία των σύγχρονων εγκαταστάσεων ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, σηματοδοτώντας μια επένδυση υπό τη διοίκηση του Τέλη Μυστακίδη για τον σύλλογο

Σε μια νέα εποχή περνά ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, καθώς την Παρασκευή (27/11) οι παίκτες του Αντρέα Τρινκιέρι θα προπονηθούν για πρώτη φορά στο ολοκαίνουργιο προπονητικό κέντρο του συλλόγου.

Οι εργασίες για τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων ολοκληρώθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και ο Δικέφαλος είναι πλέον έτοιμος να αξιοποιήσει έναν σύγχρονο χώρο, ο οποίος αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις συνθήκες της καθημερινής δουλειάς για αθλητές και τεχνικό επιτελείο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η επιστροφή στις προπονήσεις αποκτά, επομένως, ξεχωριστό χαρακτήρα για τους «ασπρόμαυρους». Μετά το ρεπό που παραχώρησε ο Τρινκιέρι στο αγωνιστικό τμήμα, η ομάδα θα αφήσει πίσω της τις παλιές εγκαταστάσεις και θα πραγματοποιήσει την πρώτη της προπόνηση στο νέο της σπίτι.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί ακόμη ένα δείγμα της επένδυσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στον μπασκετικό ΠΑΟΚ υπό τη διοίκηση του Τέλη Μυστακίδη. Η αναβάθμιση δεν περιορίζεται στο ρόστερ και στις αγωνιστικές φιλοδοξίες της ομάδας, αλλά επεκτείνεται πλέον και στις υποδομές, με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αντάξιου των νέων απαιτήσεων του συλλόγου.

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η αλλαγή εγκαταστάσεων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στις διοργανώσεις όπου συμμετέχει. Στη Stoiximan GBL μετρά οκτώ νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, διατηρώντας το απόλυτο, ενώ στο EuroCup βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ομίλου του με ρεκόρ 6-2.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι Θεσσαλονικείς είχαν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρώτο διάστημα στη σεζόν, καθώς έδωσαν 18 επίσημα παιχνίδια μέσα σε μόλις 56 ημέρες. Η διακοπή αποτέλεσε ευκαιρία για ξεκούραση και ανασύνταξη, πριν από την επιστροφή στη δράση και την έναρξη της δουλειάς στις νέες εγκαταστάσεις.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, στις 17:30, με αντίπαλο τον Προμηθέα Πατρών στο PAOK Sports Arena. Στη συνέχεια, ο Δικέφαλος θα υποδεχθεί την Μπόσνα για το EuroCup.