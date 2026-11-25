Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προγραμματίζει την εφαρμογή των νέων δασμών το νωρίτερο για τον Ιανουάριο του 2027, μετά από περίοδο δημόσιας διαβούλευσης και ακροάσεων

Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει πρόσθετους δασμούς 20% σε κινεζικά προϊόντα και νέες επιβαρύνσεις για την ΕΕ, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και άλλους 10 εμπορικούς εταίρους. Στο επίκεντρο η προστασία της αμερικανικής βιομηχανίας, η αναζήτηση νέων εσόδων και η αμφισβήτηση των κανόνων του διεθνούς εμπορίου.

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η εμπορική αντιπαράθεση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα και σημαντικούς εμπορικούς εταίρους τους, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει πρόσθετες δασμολογικές επιβαρύνσεις, επιχειρώντας να ενισχύσει την αμερικανική παραγωγή και να περιορίσει το εμπορικό έλλειμμα της χώρας.

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Το σχέδιο προβλέπει επιπλέον δασμούς 20% σε κινεζικά προϊόντα, καθώς και νέες επιβαρύνσεις σε εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ινδία, το Βιετνάμ, την Ταϊβάν και άλλες οικονομίες.

Η πρωτοβουλία αφορά συνολικά 14 εμπορικούς εταίρους (12 χώρες, την ΕΕ των 27 κρατών-μελών και την Ταϊβάν, ενώ Μεξικό και Νορβηγία έμειναν εκτός κάδρου) και εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αντιμετωπίσει αυτό που χαρακτηρίζει «υπερβάλλουσα βιομηχανική παραγωγή», η οποία ενισχύεται από κρατικές επιδοτήσεις και εμπορικούς περιορισμούς.

Κατά την αμερικανική κυβέρνηση, οι πρακτικές αυτές δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Η νομική βάση των νέων μέτρων είναι το Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στις ΗΠΑ να διερευνούν και να λαμβάνουν αντίμετρα απέναντι σε εμπορικές πρακτικές που θεωρούνται επιζήμιες ή διακριτικές για τα αμερικανικά συμφέροντα.

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Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, με την οποία περιορίστηκε η δυνατότητα του προέδρου να επιβάλλει γενικευμένους δασμούς επικαλούμενος κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.

Η νέα στρατηγική επιχειρεί, συνεπώς, να διατηρήσει την επιθετική δασμολογική πολιτική μέσω διαφορετικής νομοθετικής οδού, αλλά και να αναπληρώσει μέρος των εσόδων που χάθηκαν μετά τη δικαστική απόφαση.

Η Κίνα στο επίκεντρο, η Ευρώπη σε δύσκολη θέση

Η Κίνα αναμένεται να δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα. Για ορισμένες κατηγορίες κινεζικών προϊόντων, η πρόσθετη επιβάρυνση 20% θα προστεθεί στους ήδη υφιστάμενους δασμούς, ανεβάζοντας τον συνολικό συντελεστή έως και στο 45%.

Αντίστοιχο ποσοστό 20% προβλέπεται και για το Βιετνάμ, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των σχετικών εμπορικών διαπραγματεύσεων. Για τους υπόλοιπους εμπορικούς εταίρους οι προτεινόμενες επιβαρύνσεις κυμαίνονται μεταξύ 10% και 18%.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ευρωπαϊκή διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο νέων εμπορικών πιέσεων, παρά την προηγούμενη συμφωνία με την Ουάσιγκτον για δασμολογικό πλαίσιο με ανώτατο όριο 15% στις περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την αμερικανική αγορά.

Το κατά πόσο οι νέες προτάσεις θα συμβαδίσουν με τις ήδη αναληφθείσες δεσμεύσεις αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι δύο πλευρές.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διαφοροποιήσει την πίεση ανά χώρα και προϊόν. Η Βραζιλία, για παράδειγμα, βρίσκεται αντιμέτωπη με ειδικές προτάσεις επιβαρύνσεων στη ζάχαρη και με νέο δασμό 10% στα αεροσκάφη, εξέλιξη που αφορά άμεσα την Embraer, έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας.

Οι εξαιρέσεις, το χρονοδιάγραμμα και το «καμπανάκι» για Γερμανία – Ιρλανδία

Παρά τη σκληρή ρητορική, το αμερικανικό σχέδιο ενσωματώνει κρίσιμες δικλίδες ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί ένα άμεσο σοκ στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

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Από τις νέες επιβαρύνσεις εξαιρούνται η ενέργεια, τα φαρμακευτικά προϊόντα, συγκεκριμένοι ημιαγωγοί, καθώς και αγροτικά προϊόντα που δεν παράγονται επαρκώς στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, οι νέοι δασμοί δεν θα λειτουργήσουν σωρευτικά πάνω στους ήδη ισχύοντες ειδικούς δασμούς για τα αυτοκίνητα, τον χάλυβα και το αλουμίνιο — μια εξέλιξη που προσφέρει προσωρινή ανακούφιση στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Ωστόσο, η έκθεση του Γραφείου Εμπορικού Αντιπροσώπου (USTR) στοχοποιεί ονομαστικά τα υψηλά εμπορικά πλεονάσματα της Γερμανίας και της Ιρλανδίας έναντι των ΗΠΑ, προμηνύοντας σκληρές διαπραγματεύσεις.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα δεν τίθενται σε άμεση ισχύ. Θα προηγηθεί περίοδος δημόσιας διαβούλευσης και ακροάσεων, μεταθέτοντας την πιθανή εφαρμογή τους το νωρίτερο για τον Ιανουάριο του 2027.

Η χρονική συγκυρία, λίγες εβδομάδες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των G20 στο Μαϊάμι όπου αναμένεται συνάντηση Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ, υποδηλώνει ότι η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί τους δασμούς πρωτίστως ως διαπραγματευτικό χαρτί, προειδοποιώντας μάλιστα ότι για το Πεκίνο ο νέος συντελεστής θα μπορούσε να σκαρφαλώσει στο 40% σε περίπτωση κατάρρευσης των συνομιλιών.

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Οι επιπτώσεις σε τιμές, επιχειρήσεις και καταναλωτές

Το μεγάλο ερώτημα αφορά πλέον το πραγματικό οικονομικό κόστος της νέας πολιτικής, η οποία ανακοινώνεται στον απόηχο των πρόσφατων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και εν μέσω έντονης ανησυχίας των Αμερικανών ψηφοφόρων για το κόστος ζωής.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι δασμοί θα ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα περιορίσουν το εμπορικό έλλειμμα.

Ωστόσο, η εμπειρία των προηγούμενων παρεμβάσεων έχει αναδείξει την άλλη πλευρά: την αύξηση του κόστους εισαγωγών, τις πιέσεις στις επιχειρήσεις και τον κίνδυνο μετακύλισης των επιβαρύνσεων στις τελικές τιμές.

Καθώς οι δασμοί καταβάλλονται από τους εισαγωγείς και όχι απευθείας από τις ξένες κυβερνήσεις ή τους παραγωγούς, ένα σημαντικό μέρος του κόστους επιβαρύνει τελικά τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι ανακοινώσεις προκαλούν νευρικότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες παρακολουθούν με επιφυλακτικότητα τις εξελίξεις και τις πιθανές αντιδράσεις των εμπορικών εταίρων.

Εύθραυστη ισορροπία με το Πεκίνο

Παρά την ένταση, η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει να διακόψει τον διάλογο με το Πεκίνο. Η εμπορική εκεχειρία των δύο χωρών, η οποία έχει συμφωνηθεί να διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027, παραμένει κρίσιμη παράμετρος. Μάλιστα, η αμερικανική πλευρά εξετάζει ευρεία εξαίρεση κινεζικών προϊόντων αξίας 30 δισ. δολαρίων από τις νέες επιβαρύνσεις.

Η Κίνα, από την πλευρά της, απορρίπτει την αμερικανική επιχειρηματολογία περί υπερβάλλουσας παραγωγής, χαρακτηρίζοντάς την πρόσχημα για εμπορική πίεση. Το Πεκίνο προειδοποιεί ότι ένας εμπορικός πόλεμος δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα καμίας πλευράς και ζητεί την επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου.