Η Ελλάδα ενισχύει τη μάχη κατά των πυρκαγιών επιστρατεύοντας ένα νέο σύστημα με 4 ειδικούς θερμικούς δορυφόρους

Τους διαγωνισμούς διενεργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ)

Στην προκήρυξη δύο νέων διαγωνισμών του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος «HELLAS–SPACE 2.0» προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα έργα αφορούν την ανάπτυξη συστήματος τριών δορυφόρων θερμικής απεικόνισης υψηλής ανάλυσης και τον σχεδιασμό αποστολής με τουλάχιστον έναν μικροδορυφόρο, ο οποίος θα δοκιμάσει τεχνολογίες επιθεώρησης και εξυπηρέτησης δορυφόρων σε τροχιά.

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Τους διαγωνισμούς διενεργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), σε συνεργασία με το υπουργείο και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ).

Έρχονται μετά την προκήρυξη, στις 12 Νοεμβρίου, του πρώτου διαγωνισμού του προγράμματος, ύψους 69 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη εθνικού αστερισμού τριών οπτικών δορυφόρων πολύ υψηλής ανάλυσης. Το «HELLAS–SPACE 2.0» έχει συνολικό προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ.

Θερμική παρατήρηση ημέρα και νύχτα

Οι τρεις νέοι θερμικοί δορυφόροι θα συμπληρώνουν τις δυνατότητες των οπτικών συστημάτων, καταγράφοντας θερμικά αποτυπώματα που δεν είναι ορατά στις συμβατικές εικόνες.

Έτσι, η παρατήρηση της επικράτειας θα μπορεί να γίνεται και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με εφαρμογές στην πολιτική προστασία, την επιτήρηση υποδομών και την περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Τα δεδομένα αναμένεται να βοηθούν στον έγκαιρο εντοπισμό θερμών σημείων και στη χαρτογράφηση των μετώπων των πυρκαγιών, δίνοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες πρόσθετες πληροφορίες για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

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Παράλληλα, μπορούν να αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση κρίσιμων και ενεργειακών υποδομών, καθώς και παραμεθόριων περιοχών.

Στο περιβαλλοντικό πεδίο, οι θερμικές απεικονίσεις θα επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, τη μελέτη της αστικής θερμικής νησίδας: του φαινομένου κατά το οποίο οι πόλεις αναπτύσσουν υψηλότερες θερμοκρασίες από τις γύρω περιοχές.

Μικροδορυφόρος για επιθεώρηση σε τροχιά

Ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την αρχική μελέτη και τον σχεδιασμό αποστολής που προβλέπει την ανάπτυξη τουλάχιστον ενός μικροδορυφόρου.

Σκοπός είναι να δοκιμαστούν σε τροχιά τεχνολογίες που θα επιτρέπουν σε ένα διαστημικό όχημα να προσεγγίζει αυτόνομα άλλα αντικείμενα, να τα επιθεωρεί και να συλλέγει στοιχεία για την κατάστασή τους.

Το έργο περιλαμβάνει τον καθορισμό των απαιτήσεων της αποστολής, τον σχεδιασμό του μικροδορυφόρου και των επίγειων συστημάτων υποστήριξης, καθώς και την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου.

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Η ανάπτυξη τέτοιων δυνατοτήτων αποκτά αυξανόμενη σημασία καθώς πολλαπλασιάζονται οι δορυφόροι σε τροχιά και εντείνεται η ανάγκη για ασφαλή λειτουργία των διαστημικών υποδομών.

Σε επόμενα στάδια, οι τεχνολογίες αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση για εφαρμογές συντήρησης, συναρμολόγησης και κατασκευής υποδομών στο Διάστημα.

Στόχος η συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας

Κεντρικός στόχος του «HELLAS–SPACE 2.0» είναι η ουσιαστική συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας, με επιδιωκόμενο ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Μέσα από τα έργα επιδιώκεται η ενίσχυση εγχώριων επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, η μεταφορά και ανάπτυξη τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και η δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Έως το τέλος του 2026 προγραμματίζεται και ένας ακόμη διαγωνισμός, για μικροδορυφόρους εντοπισμού ραδιοσημάτων. Τα συστήματα αυτά θα μπορούν, μεταξύ άλλων, να συνδράμουν στον εντοπισμό σκαφών που δεν εκπέμπουν σήμα αναγνώρισης.