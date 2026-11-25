Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet και αποτελεί μέρος μιας μελέτης που πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το 1990

Σημαντική μείωση καταγράφεται στη σεξουαλική δραστηριότητα των νέων στη Βρετανία, την ώρα που αυξάνεται η ανταλλαγή σεξουαλικών μηνυμάτων και εικόνων μέσω κινητών τηλεφώνων, καθώς και η παρακολούθηση πορνογραφικού περιεχομένου.

Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet και αποτελεί μέρος μιας μελέτης που πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το 1990. Η τελευταία έρευνα διεξήχθη την περίοδο 2022-2024, σε δείγμα 6.719 ατόμων ηλικίας 16 έως 59 ετών, εξετάζοντας για πρώτη φορά και την ψηφιακή σεξουαλική συμπεριφορά.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα, ολοένα και περισσότεροι νέοι χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για την ανταλλαγή σεξουαλικών εικόνων και την παρακολούθηση πορνογραφικού υλικού, ενώ παράλληλα περιορίζεται η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών.

Τι αποκαλύπτει η έρευνα



Τα βασικότερα ευρήματα της μελέτης καταγράφουν σημαντικές αλλαγές στη σεξουαλική συμπεριφορά των νεότερων ηλικιών:

Ένας στους τρεις νέους δεν έχει κάνει ποτέ σεξ : Στην ηλικιακή ομάδα 16-24 ετών, το 33% δηλώνει ότι δεν έχει αποκτήσει ποτέ σεξουαλική εμπειρία, έναντι 20% το 2010. Η τάση αυτή, σύμφωνα με τη μελέτη, παρατηρείται και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

: Στην ηλικιακή ομάδα 16-24 ετών, το 33% δηλώνει ότι δεν έχει αποκτήσει ποτέ σεξουαλική εμπειρία, έναντι 20% το 2010. Η τάση αυτή, σύμφωνα με τη μελέτη, παρατηρείται και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Μειώνεται η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών : Στα άτομα κάτω των 45 ετών, η συχνότητα έχει περιοριστεί σε δύο φορές τον μήνα, από τέσσερις φορές τον μήνα το 1990.

: Στα άτομα κάτω των 45 ετών, η συχνότητα έχει περιοριστεί σε δύο φορές τον μήνα, από τέσσερις φορές τον μήνα το 1990. Αυξάνεται η ανταλλαγή σεξουαλικών εικόνων : Σχεδόν οι μισοί νέοι ηλικίας 16-24 ετών αναφέρουν ότι έχουν στείλει ή λάβει σεξουαλικές εικόνες μέσω κινητού τους τελευταίους 12 μήνες. Το ποσοστό ανέρχεται σε 47% στις γυναίκες και 43% στους άνδρες.

: Σχεδόν οι μισοί νέοι ηλικίας 16-24 ετών αναφέρουν ότι έχουν στείλει ή λάβει σεξουαλικές εικόνες μέσω κινητού τους τελευταίους 12 μήνες. Το ποσοστό ανέρχεται σε 47% στις γυναίκες και 43% στους άνδρες. Ευρεία είναι η κατανάλωση πορνογραφικού περιεχομένου: Σχεδόν μία στις δύο γυναίκες και περίπου εννέα στους δέκα άνδρες κάτω των 35 ετών δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει πορνογραφικό υλικό.

Στο σύνολο των ηλικιακών ομάδων, το 37% των γυναικών και το 81% των ανδρών αναφέρουν ότι έχουν παρακολουθήσει πορνογραφικό περιεχόμενο κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Η μελέτη καταγράφει, επίσης, μεγαλύτερη ποικιλομορφία ως προς το φύλο των σεξουαλικών συντρόφων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Ο ολοένα και πιο ψηφιακός τρόπος ζωής



Οι λόγοι πίσω από τη μείωση της σεξουαλικής δραστηριότητας των νέων δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, σύμφωνα με τους ερευνητές. Ωστόσο, τα ευρήματα συνδέονται με ευρύτερες αλλαγές στον τρόπο ζωής, καθώς η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακή, επηρεάζοντας και τις διαπροσωπικές σχέσεις.

Όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς της μελέτης, οι αλλαγές αυτές συμπίπτουν με άλλες τάσεις μεταξύ των νέων, όπως η αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας και η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι η πανδημία της Covid-19 ενδέχεται να ενίσχυσε τις συγκεκριμένες τάσεις, περιορίζοντας τις ευκαιρίες για διά ζώσης ερωτικές επαφές και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της διαδικτυακής σεξουαλικής δραστηριότητας.