Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram για να τιμήσει τη μνήμη του θρυλικού μαέστρο της εθνικής ομάδας «αλμπισελέστε»

Έξι χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από το θάνατο του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Έξι χρόνια από την ημέρα που ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών πέρασε στην αιωνιότητα αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που ξεπερνάει τα γκολ, τους τίτλους και τις ποδοσφαιρικές διακρίσεις.

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Η Ομοσπονδία της Αργεντινής ανήρτησε στο Instagram ένα βίντεο-έπος για χάρη του κορυφαίου, του μαέστρο της «αλμπισελέστε».

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